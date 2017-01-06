Москва сокращает численность войск РФ в Сирии

В Генштабе России объявили о сокращении группировки российских войск в Сирии. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии", - сказал он

По его словам, первыми зону конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота во главе с авианосцем Адмиралом Кузнецовым.

Напомним, 30 декабря в Сирии начался режим прекращения огня.

Россия направила авианесущую группу к берегам Сирии в октябре 2016 года. 15 ноября палубные истребители с Адмирала Кузнецова впервые были задействованы в военной операции на территории Сирии.

При этом за два месяца у берегов Сирии Россия потеряла сразу два боевых самолета с единственного авианесущего корабля.