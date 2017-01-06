Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.60
USD
26.29
RUB
0.43
EUR
28.51
USD
26.90
RUB
0.45
EUR
29.41
USD
27.86
RUB
0.46
Новости
Мир
6 января 17, 12:18
Москва сокращает численность войск РФ в Сирии
авианосец Адмирал Кузнецов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Первыми зону конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота во главе с авианосцем Адмиралом Кузнецовым.
Первыми зону конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота во главе с авианосцем Адмиралом Кузнецовым.

В Генштабе России объявили о сокращении группировки российских войск в Сирии. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии", - сказал он

По его словам, первыми зону конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота во главе с авианосцем Адмиралом Кузнецовым.

Напомним, 30 декабря в Сирии начался режим прекращения огня.

Россия направила авианесущую группу к берегам Сирии в октябре 2016 года. 15 ноября палубные истребители с Адмирала Кузнецова впервые были задействованы в военной операции на территории Сирии.

При этом за два месяца у берегов Сирии Россия потеряла сразу два боевых самолета с единственного авианесущего корабля.
Korrespondent
Ещё по теме:
В 2017 году Путин столкнется с пессимизмом россиян
Каков мировой прогноз на 2017 год?
Вся подноготная ИГИЛ, Эрдогана и Путина
Перемирие в Сирии обречено
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ЦРУ считает, что Россия может вмешаться в европейские выборы
noimageРоссия уводит свои корабли из Сирии
noimageТеперь Трамп будет решать судьбу Сирии
noimageТурция уничтожила десятки боевиков ИГ в Сирии
noimageАвстрия продлит погранконтроль на неопределенный срок
Лента новостей
Загрузка...