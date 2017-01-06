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6 января 17, 12:23
Россия уводит свои корабли из Сирии
Адмирал Кузнецов
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Группировка Вооруженных сил РФ в Сирии начала сокращаться, первой ее покинет авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии", — сказал он в пятницу журналистам.

По словам В.Герасимова, первыми зону конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

Начальник Генштаба напомнил, что с 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не касается международных террористических группировок.

О том, что крейсеры "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" в этом месяце могут завершить дальний поход в Средиземное море и взять курс на Североморск (главная база Северного флота РФ), 3 января "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

29 декабря 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что на фоне нового перемирия в Сирии созданы возможности для сокращения российской группировки войск в этой стране.

15 ноября 2016 года российское военное руководство сообщило о первом в истории боевом применении авиакрыла "Адмирала Кузнецова" — палубные истребители задействованы в военной операции на территории Сирии.

В составе авиакрыла "Адмирала Кузнецова" — палубные истребители МиГ-29 и Су-33, многоцелевые вертолеты Ка-27 и вертолеты радиолокационного дозора Ка-31. Кроме того, для "Адмирала Кузнецова" готовили разведывательно-ударные вертолеты нового поколения палубного базирования Ка-52К "Катран" (корабельная версия Ка-52 "Аллигатор"), сообщал ранее "Интерфакс". "Катрана" на "Адмирале Кузнецове" в декабре показало российское телевидение.

"Адмирал Кузнецов" потерял в Средиземном море два истребителя (МиГ-29 и Су-33). Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

Корабельная ударная авианосная группа во главе с "Петром Великим" покинула Североморск 15 октября 2016 года.
Delo
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