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6 января 17, 13:05
ЦРУ считает, что Россия может вмешаться в европейские выборы
Бреннан
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Администрация Барака Обамы хочет привлечь внимание к российскому вмешательству в американские выборы в качестве предупреждения.
Администрация Барака Обамы хочет привлечь внимание к российскому вмешательству в американские выборы в качестве предупреждения.

Глава ЦРУ Джон Бреннан заявил об угрозе вмешательства России в в европейские выборы, особенно в Германии, передает Голос Америки.

Он объяснил, что уходящая администрация президента Барака Обамы хочет привлечь внимание к российскому вмешательству в американские выборы в качестве предупреждения другим странам.

"Для США очень важно понять, что именно произошло, чтобы мы могли не только обезопасить собственную систему, но и проинформировать остальных", – отметил он.

"Если вынести это на публику, Путин в будущем будет менее склонен пойти таким путем, потому что их деятельность разоблачили", – добавил он.

По его словам, при прошлых выборах в Европе Москва пыталась продвигать коррумпированных политиков, которые помогли бы ему продвигать свои интересы или сеять пропаганду во время выборов в этих странах.

Вчера разведка США обвинила Россию в кибератаках и передала соответствующий доклад президенту Бараку Обаме. Сегодня его должны предоставить Дональду Трампу.

Позже СМИ рассказали детали доклада по кибератакам России.
Korrespondent
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