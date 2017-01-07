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7 января 17, 11:36
Премьер Канады отменил поездку на форум в Давосе
Джастин Трюдо
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В 2017 году ВЭФ пройдет 17-20 января.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отменил участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) ради встречи с собственными гражданами.

"Это турне предоставит множество возможностей напрямую пообщаться с канадцами, и продлится в течение более длительного периода, чем ранее планировалось", – цитирует Reuters слова представителя Трюдо Кэмерона Ахмада.

Ранее издание LB.ua со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел сообщило, что президент Украины Петр Порошенко решил не посещать традиционный "украинский ланч", который организует фонд олигарха Виктора Пинчука в Давосе в рамках ВЭФ. Такое решение было принято после публикации в газете Wall Street Journal статьи Виктора Пинчука с предложениями по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.

"У президента будет своя программа в Давосе, однако к Пинчуку после статьи он точно не пойдет", – заявил один из собеседников издания.

Экономический форум ежегодно проводится в швейцарском городе Давос и собирает экономическую и политическую элиту всего мира. В 2017 году ВЭФ будет проходить 17-20 января.
Korrespondent
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