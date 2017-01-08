В Польшу прибыли военные бронетанковой бригады США (ФОТО)

Об этом сообщает Польское радио.





Из Вроцлава - столицы Нижней Силезии - американские военные будут направлены в соответствующие части. В рамках первой ротации, командование бригады и инженерные батальоны с обеспечением будут размещены на военных объектах в Жагани, Свентошове, Сквежине и Болеславце.













Таким образом, американская третья танковая бригадная боевая группа начинает первое, девятимесячное дежурство в рамках операции Atlantic Resolve, которая проходит в рамках программы увеличения американского присутствия в Европе.













6 января в немецком порту Бремерхафен разгружен тяжелое вооружение этой бригады. Оно будет доставлено в Польшу по железной дороге и военными конвоями. Группы американцев, которые занимаются подготовкой пребывания танковой бригады, действуют в Польше с декабря.





















Хотя американские войска в основном будут расположены в Западной Польше, тренироваться они будут на территории всей Польши.













В конце октября 2016 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что батальоны альянса в Восточной Европе развернут до лета 2017-го, а сам процесс стартует в феврале. Эта инициатива является ответной реакцией блока на наращивание военного присутствия РФ в приграничных с Европой областях и агрессию против Украины.





















6 января в немецком городе Бремерхафен началась разгрузка транспортного судна Resolve , на котором прибыла первая партия американских танков, грузовых автомобилей и других транспортных средств в рамках укрепления границ Восточной Европы на фоне агрессивных действий России. Всего из США будет поставлено более 2500 единиц техники. Это самый большой трансфер вооружений из США в Европу с момента развала Советского Союза.



