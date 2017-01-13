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11 января 17, 15:35
В Польшу продолжают прибывать американские солдаты
армия США
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Всего на польской территории находится уже около 1,3 тысяч военных из США.
Всего на польской территории находится уже около 1,3 тысяч военных из США.

В Польшу прибыли еще около 300 американских военных в рамках одобренного НАТО плана по усилению присутствия альянса в Восточной Европе, передает EFE.

С 12 января в Польше разместится американский военный контингент на постоянной основе. В стране назвали это событие историческим.

Самолет, вылетевший из Германии, с солдатами на бору приземлился в городе Познань.

Таким образом, сейчас на территории Польши находится уже около 1,3 тысяч военных из США.

Агентство отмечает, что в течение января в Польшу продолжат прибывать подкрепления НАТО. Эти войска проведут серию учений, после чего они будут дислоцированы в нескольких странах: Польше, Болгарии, Румынии и в странах Балтии.

На днях в Польшу доставили танки для сдерживания России. Кроме того, 7 января самолеты доставили первые 250 американских солдат в город Вроцлав.
Korrespondent
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