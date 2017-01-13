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11 января 17, 16:02
Рунет трубит о смерти королевы Елизаветы II
Елизавета II
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Накануне российские СМИ сообщили о смерти королевы Великобритании.
Накануне российские СМИ сообщили о смерти королевы Великобритании.

Российские медиа прошлым вечером сообщили о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. 

По данным газеты Известия, официальный сайт королевской семьи www.royal.uk опубликовал сообщение о смерти Елизаветы, но позже удалил.

Издание предположило, что опубликованный материал являлся официальным заявлением принца Чарльза о смерти своей матери. 

Эту новость перепечатали многие российские, а затем и украинские СМИ, но британская пресса не заметила сообщений о смерти своей королевы на сайте монаршей семьи.

Елизавета II вступила на трон в 1952 году в возрасте 25 лет. В сентябре она была признана самым долгоправящим монархом в истории Великобритании. Продолжительность пребывания Елизаветы на троне составил более 23 тысяч дней.

21 апреля 2017 года британской королеве исполнится 91 год.
Korrespondent
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