Рунет трубит о смерти королевы Елизаветы II

Российские медиа прошлым вечером сообщили о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

По данным газеты Известия, официальный сайт королевской семьи www.royal.uk опубликовал сообщение о смерти Елизаветы, но позже удалил.

Издание предположило, что опубликованный материал являлся официальным заявлением принца Чарльза о смерти своей матери.

Эту новость перепечатали многие российские, а затем и украинские СМИ, но британская пресса не заметила сообщений о смерти своей королевы на сайте монаршей семьи.

Елизавета II вступила на трон в 1952 году в возрасте 25 лет. В сентябре она была признана самым долгоправящим монархом в истории Великобритании. Продолжительность пребывания Елизаветы на троне составил более 23 тысяч дней.

21 апреля 2017 года британской королеве исполнится 91 год.