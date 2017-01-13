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11 января 17, 18:02
Компромат на Трампа - всего лишь шутка троллей
Трамп
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Первоначально компромат появился на анонимном форуме 4chan.
Досье якобы британского офицера разведки впервые появилось на анонимной имиджборде 4chan. Об этом сообщает ZeroHedge.
 
Утверждается, что пользователь раздела /pol/ 4chan отправил политическому консультанту Рику Уилсону "компромат" на Трампа, а Уилсон отправил его потом в ЦРУ. 
 
Первые истории о якобы мочащихся на постель Обамы проститутках появились на форуме еще осенью 2016 года. Пользователи форума решили отследить развитие событий, когда фейк распространили крупные СМИ, в том числе CNN.
 
Сам Дональд Трамп назвал доклад ложным, а публикацию - "политической охотой на ведьм".
Korrespondent
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