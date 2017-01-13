Первая большая пресс-конференция Трампа (онлайн-трансляция)

Избранный президент США Дональд Трамп сегодня выступит с первой пресс-конференций после выборов.





Трамп не проводил пресс-конференции 168 дней - это очень долгий срок по меркам американских президентов, которые обычно выходят к прессе вскоре после оглашения результатов выборов.





Ожидается, что Трампу зададут вопросы о "компромате на него", которым якобы располагает Россия. Также среди тем будут назначения в его Кабинете министров, семейственность, отказ от обнародования налоговых платежей.





Трамп изначально планировал пресс-конференцию на декабрь прошлого года, но она была перенесена.







