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11 января 17, 18:43
Первая большая пресс-конференция Трампа (онлайн-трансляция)
Дональд Трамп
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Трамп не проводил пресс-конференции 168 дней - это очень долгий срок по меркам американских президентов, которые обычно выходят к прессе вскоре после оглашения результатов выборов
Избранный президент США Дональд Трамп сегодня выступит с первой пресс-конференций после выборов. 

Трамп не проводил пресс-конференции 168 дней - это очень долгий срок по меркам американских президентов, которые обычно выходят к прессе вскоре после оглашения результатов выборов. 

Ожидается, что Трампу зададут вопросы о "компромате на него", которым якобы располагает Россия. Также среди тем будут назначения в его Кабинете министров, семейственность, отказ от обнародования налоговых платежей.

Трамп изначально планировал пресс-конференцию на декабрь прошлого года, но она была перенесена. 


Источник: 112.ua
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