Что сказал Обама в своей прощальной речи? (ФОТО, ВИДЕО)

Pres. Obama: Michelle Obama made first lady role her own "with grace and with grit and with style." http://abcn.ws/2ibavm5

First lady Michelle Obama tweets following Pres. Obama's farewell address: "So proud of @POTUS … I love you Barack." http://abcn.ws/2ihcaoG

Обращаясь к дочерям Малии и Саше, Обама отметил, что взрослея в не совсем ординарных условиях, они выросли прекрасными молодыми женщинами. "Вы умны, красивы", - сказал Обама, подчеркнув прекрасные душевные качества дочерей. "Из всего того, что я сделал в жизни, я больше всего горжусь быть вашим отцом", - сказал он.





Старшая дочь Обамы Саша на прощальной речи отца не присутствовала из-за необходимости подготовиться к экзамену, назначенному на утро среды, 11 января, сообщило ABC News.





Также Обама адресовал особенно теплые слова Джо Байдену. "Ты был моим первым выбором и лучшим. И не только потому, что ты прекрасный вице-президент, но и потому что считаю тебя своим братом. Мы любим тебя, как члена нашей семьи", - сказал президент США.





После окончания прощальной речи, он также тепло обнялся с Байденом.









Photo shows Pres. Obama and VP Joe Biden embrace on stage after the president's farewell address in Chicago. http://abcn.ws/2jgXHHL

Президент США очень тепло поблагодарил всех сотрудников Белого дома, сказав: "Да, вы изменили мир"!.





"Yes, we can. Yes, we did"





Такими словами Обама закончил свою прощальную речь. Он заверил, что 20 января состоится мирная передача власти избранному президенту США Дональду Трампу, отметив, что это также очень важная составляющая демократического процесса. Обама заверил, что его администрация обеспечит максимально гладкую передачу полномочий команде Трампа.





Обама попросил американцев быть активными гражданами, причем не только во время выборов. "Если вы устали от споров со странными людьми в интернете, постарайтесь поговорить с ними в реальной жизни. Если вы разочаровались в избранных вами политиках, возьмите планшет, заручитесь подписями и баллотируйтесь сами", - сказал он.





Президент США заверил, что для него большая честь служить Америке, и он будет это делать как простой гражданин "до конца своих дней".





"Спасибо! Храни вас Бог. И пусть Бог продолжает хранить Америку", - сказав это, Обама покинул трибуну.





Сообщается, что после завершения прощальной речи президента окна делового центра в Чикаго были подсвечены таким образом, что в них можно было прочесть: "Спасибо, Обама!".