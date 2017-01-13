Что сказал Обама в своей прощальной речи? (ФОТО, ВИДЕО)

После восьми лет на посту президента США Барак Обама выступил с прощальной речью. Накануне он записал видеообращение, в котором объяснил выбор Чикаго, в качестве места для прощальной речи. По словам Обамы, это связано с его особым отношением к городу. "Я впервые приехал в Чикаго, когда мне было всего лишь 12, пытался стать тем, кем я стал, искал смысл жизни", - говорится в заявлении Обамы, распространенном Белым домом.





Буквально за несколько часов до начала выступления, Обама написал на своей странице в Facebook. "Для меня и Мишель, Чикаго это где все начиналось. Этот город, в духе которого есть сила и базовые ценности американцев", - написал Обама. По его словам, "речь идет о том внутреннем запасе прочности, который позволил выдержать вызовы последних восьми лет".





Свою прощальную речь Обама произносил в конгресс-центре McCormick Place. Его жена Мишель и дочь Малия сидели рядом с вице-президентом Джо Байденом и его женой.













Перед выступлением президента звучал гимн США, слова которого он эмоционально и выразительно подпевал.





Выступление Обама начал словами: "Очень приятно находиться дома. Очень приятно вернуться домой!".





Это вызвало шумную одобрительную реакцию зала, и Обаме долго не удавалось успокоить аудиторию. "Вы уже видите, что я президент на исходе срока, потому что меня никто не слушается, даже здесь никто не слушается", - пошутил президент США.





Еще в своем посте в Facebook Обама анонсировал, что намерен поблагодарить американцев "за все, что было сделано". И эта благодарность простым, обычным людям, которые, объединяясь, способны на необычные свершения, была основным лейтмотивом прощальной речи президента США.





"Вы изменили меня к лучшему: и как президента, и как человека", - сказал он.





Обама подчеркнул, что демократия является основной и самой большой ценностью американского народа. Но даже прекрасная Конституция страны - всего лишь "клочок пергамента" без людей, с помощью которых базовые ценности воплощаются в жизнь.





"Мы, люди, даем ей силу – нашим участием, тем выбором, который делаем", - сказал Обама.





Америка стала сильнее за восемь лет





Он высоко оценил заключенное в период его пребывания на посту президента соглашение с Ираном, улучшение отношений с Кубой.





Среди своих достижений 44-й президент США отметил возрождение американской экономики. "Мы по-прежнему самый богатый, сильный и уважаемый народ", - подчеркнул Обама.





Он выделил убийство спецназом США террориста Усамы бен Ладена, легализацию однополых браков, реформу здравоохранения (Obamacare).





По словам президента США, "за последние 8 лет ни одна иностранная террористическая организация не смогла успешно спланировать и осуществить атаку на страну", но напомнил о проблеме внутренней террористической угрозы, приведя в пример взрывы на Бостонском марафоне и массовое убийство в Сан-Бернардино.





Обама также заявил, что "пока мы стоим за то, что делаем, соперники вроде России или Китая не могут сравниться с нашим влиянием на весь мир".





Президент США выразил уверенность, что "Исламское государство" будет уничтожено. По его словам, благодаря возглавляемой США коалиции, ИГ уже лишилось как минимум половины захваченных территорий.





В качестве актуальных угроз Обама назвал рост неприязни к иммигрантам. Он напомнил, что Америка с самого начала своего существования была страной иммигрантов и добыла большую часть своего экономического и культурного потенциала благодаря сосуществованию представителей отдельных рас и национальностей.





Президент США призвал американцев любить детей иммигрантов, как собственных. Он подчеркнул, что лишая детей иммигрантов возможностей только на основании того, что они иначе выглядят, американцы лишают возможности и собственных детей.





"Я отрицаю дискриминацию американцев-мусульман, которые не менее патриоты, чем мы", - подчеркнул Обама.





Говоря о самых близких, Обама не смог сдержать слез





"Мишель!" - обратился Обама к жене, и в его глазах блеснули слезы. Президент США сказал ей, что в течение последних 25 лет она была для него не только женой и матерью его детей, но и лучшим другом. "Ты приняла роль, которую не выбирала, и выполняла ее с изяществом, с юмором", - сказал Обама, подчеркнув, что именно благодаря его жене Белый дом стал для каждого домом. Он назвал ее образцом для подражания.





Обама смахивал слезы, и плакала в зале его дочь рядом с матерью. После окончания речи Обама тепло обнял их обеих. А Мишель написала в Twitter: "Так горжусь тобой… Люблю тебя..".









ABC News Politics ✔ @ABCPolitics Pres. Obama: Michelle Obama made first lady role her own "with grace and with grit and with style." http://abcn.ws/2ibavm5 4:49 AM - 11 Jan 2017 941 941 Retweets 1,797 1,797 likes





ABC News ✔ @ABC First lady Michelle Obama tweets following Pres. Obama's farewell address: "So proud of @POTUS … I love you Barack." http://abcn.ws/2ihcaoG 06:44 - 11 января 2017

Обращаясь к дочерям Малии и Саше, Обама отметил, что взрослея в не совсем ординарных условиях, они выросли прекрасными молодыми женщинами. "Вы умны, красивы", - сказал Обама, подчеркнув прекрасные душевные качества дочерей. "Из всего того, что я сделал в жизни, я больше всего горжусь быть вашим отцом", - сказал он.

Старшая дочь Обамы Саша на прощальной речи отца не присутствовала из-за необходимости подготовиться к экзамену, назначенному на утро среды, 11 января, сообщило ABC News.

Также Обама адресовал особенно теплые слова Джо Байдену. "Ты был моим первым выбором и лучшим. И не только потому, что ты прекрасный вице-президент, но и потому что считаю тебя своим братом. Мы любим тебя, как члена нашей семьи", - сказал президент США.

Новости по теме: В прощальной речи Обама назвал Байдена "братом" и "членом семьи" После окончания прощальной речи, он также тепло обнялся с Байденом.



ABC News ✔ @ABC Photo shows Pres. Obama and VP Joe Biden embrace on stage after the president's farewell address in Chicago. http://abcn.ws/2jgXHHL 06:10 - 11 января 2017 827 827 Ретвитов 2 267 2 267 отметок «Нравится»

Президент США очень тепло поблагодарил всех сотрудников Белого дома, сказав: "Да, вы изменили мир"!.

"Yes, we can. Yes, we did"

Такими словами Обама закончил свою прощальную речь. Он заверил, что 20 января состоится мирная передача власти избранному президенту США Дональду Трампу, отметив, что это также очень важная составляющая демократического процесса. Обама заверил, что его администрация обеспечит максимально гладкую передачу полномочий команде Трампа.

Новости по теме: Обама пообещал обеспечить плавную передачу власти Трампу Обама попросил американцев быть активными гражданами, причем не только во время выборов. "Если вы устали от споров со странными людьми в интернете, постарайтесь поговорить с ними в реальной жизни. Если вы разочаровались в избранных вами политиках, возьмите планшет, заручитесь подписями и баллотируйтесь сами", - сказал он.

Президент США заверил, что для него большая честь служить Америке, и он будет это делать как простой гражданин "до конца своих дней".

"Спасибо! Храни вас Бог. И пусть Бог продолжает хранить Америку", - сказав это, Обама покинул трибуну.

Сообщается, что после завершения прощальной речи президента окна делового центра в Чикаго были подсвечены таким образом, что в них можно было прочесть: "Спасибо, Обама!".





