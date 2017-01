11 января - День "Спасибо": как благодарят в разных странах

В Венгрии и Германии обычаи не сильно отличаются от российских. Цветы или коробка шоколада — хороший способ поблагодарить за помощь или услугу. Вот только, оказавшись в Германии, удостоверьтесь, что букет не упакован — таким образом вы выкажете большую искренность. Еще одно отличие можно обнаружить в лекционных залах: в знак благодарности преподавателю студенты не одаривают его аплодисментами, а стучат по своим столам.

В арабских странах ни в коем случае нельзя говорить «спасибо» за вкусное угощение, только за гостеприимство. К тому же гостям, как правило, предлагают горячий кофе. Подается напиток три раза, а после нужно поблагодарить и вежливо отказаться.

В Японии благодарят как словом, так и поклоном. Кланяются при этом все, и чем выше статус человека, тем чаще они это делают. Есть также обычай дарить в знак благодарности за подарок небольшой презент, стоимость которого где-то вполовину меньше оригинального подарка.

Как звучит «спасибо» на разных языках?

Слова благодарности — одни из главных, которые стоит выучить перед поездкой в любую страну. Определите, на каком языке написано слово «спасибо».

Примерное произношение указано не везде.

Азербайджанский: cox sag olun (tesekkur edirem (англ.) — тесекар эдирем)

Английский: Thank you

Албанский: Faleminderit

Арабский алжирский: Saha

Арабский: Shoukran (шукран)

Армянский: Shnorhakalutjun (шноракалюцюн)

Арабский тунисский: Barak Allahu fiik

Бамбара (язык африканского народа Мали): A ni kie

Белорусский: Дзякую

Баскский: Eskerrik asko (южные баски) / milesker (северные баски)

Бирманский: (thint ko) kyay tzu tin pa te

Бенгальский: Dhanyabaad

Бишламар: Tangio tumas

Болгарский: Merci / Blagodaria

Бобо (Мали, Буркина Фасо) : A ni kie

Бретонский: Trugere / Trugare / Trugarez

Боснийский: Hvala

Бурский: Dankie

Венгерский: Koszonom (Кёсёнём)

Вьетнамский: Cam on

Валлонский: graces / merci

Волоф (Сенегал): Djiere dieuf

Гаитянский креольский: Mesi

Гавайский: Mahalo (махало)

Галисийский: Gracias / Gracinas

Голландский: Dank u wel / dank je wel

Галло (старофранцузский): Merkzi

Грузинский: (Mahd-lobt — мадлобт)

Греческий: (Evkaristo — эфхаристо)

Гуарани (южноамериканские индийские племена): Aguyje

Гуджарати (индийский): Aabhar

Датский: Tak (цак)

Дари (афгано-персидский): Tashakor

Догон (нигеро-конголезский) : Gha-ana / birepo — байрипа

Дуала (Камерун): Na som

Зулусский: ngiyabonga — единственное, siyabong — множественое, ngiyabonga kakhulu — вам большое спасибо



Западно-индийский креольский: Mesi

Идиш: A dank

Индонезийский: Terima kasih

Иврит: ???? (тод`а)

Инупиат (эскимосский): Taiku

Исландский: Takk (таак)

Ирландский гэльский : Go raibh maith agat (го рай мас агат — к одному человеку) / go raibh maith agaibh (к несколькимлюдям)

Испанский: Gracias (грасиас)

Итальянский: Grazie (грацие)

Йоруба (африканский): O sheun

Кабильский (берберо-ливийский): Tanemirt

Казахский: Рахмет!

Каталонский: Gracies

Канада (индийский): Dhanyavadagalu

Камбоджийский: Orkun (аркун)

Кебуано (Филиппины): Salamat

Китайский: Xie-xie (Сье-сье)

Киконго (народа Конго): Matondo

Кечуа (индейцы): Sulpay

Коморский (Мадагаскар, Майотта, Мозамбик): Marahaba

Корейский: Kamsu hamnida (камса хамнида)

Котоколи (Того): Sobodi

Корсиканский: Grazie

Курдский: Spas

Креольский: Tenki

Кхоса (ЮАР): Enkosi

Кхмерский: Akun

Лаосский: Khob chai (deu)

Латвийский: Paldies (палдис)

Лигурийский: Grassie

Литовский: Aciu



Лингала (язык банту): Matondi

Латынь: gratias ago (к одному человеку) gratias agimus (к нескольким людям)

Макендонский: Blagodaram

Люксембургский: Merci

Малагази (Мадагаскар): Misaotra

Малаялам (индийский): Nanni

Малазийский: Terima kasih (терима каши)

Мальтийский: Nizzik hajr / grazzi / nirringrazzjak

Микмак (канадские индейцы): Welalin

Маратхи (один из языков Индии): Aabhari aahe / aabhar / dhanyavaad

Монгольский: Bayarlalaa (Баярлалаа)

Нижнесаксонский: Bedankt / Dank ju wel

Немецкий: Danke schon (данке шон)

Норвежский: Tak (таак)

Осетинский: Бузныг

Оджибве (индейцы Канады): Miigwetch

Папьяменто (креольский): Danki

Панджабский: Sukriya

Паскуан: Mauruuru

Персидский: Motashakkeram, Mamnun, Mersi



Португальский: Obrigado — при обращении к мужчинам (обригадо) Obrigada — к женщинам



Польский: Dziekuje bardzo (джинкуе бардзо)

Провансальский: Merce / grandmerce

Пушту (восточно-иранский): Manana

Руанда (язык банту): Murakoze

Романи (цыганский): Najis tuke

Рунди (язык банту): Murakoze

Русский: спасибо

Румынский: Multumesc (малтимеск)

Самоа: Faafetai lava

Сесото (язык банту): Ke ya leboha

Cардинский (житель Сардинии): Gratzias

Сербский: Хвала

Синдхи (индийский): Meharbani

Cловацкий: Dakujem

Синхала (сингалезский): Stuutiyi

Словенский: Hvala

Собота (район Словении): Hvala

Суахили: Asante / Asante sana

Сомалийский: Waad mahadsantahay (ваад махасанид)

Таджикский: Rahmat

Таитянский: Mauruuru

Тайский: Kabkoon krup (Kop khun kha если Вы — мужчина), Kop khun krap (если Вы — женщина)

Тамазигт или берберский: Tanmirt

Тагальский (филиппинский): Salamat (po)

Тамильский: Nandri

Телугу (индийский): Dhanyavadalu

Татарский: Rekhmet (рехмет)

Тигринский (Эфиопия, Эритрея): Yekeniele

Тохоно Оодхам (племя Сонора): M-sapo

Тораджи (индонезийский): Kurre sumanga

Турецкий: Tesekkur ederim / Sagolun

Узбекский: Rahmat

Удмуртский: Tau

Украинский: Спасибі, Дякую

Урду: Shukriya

Уэльский: Diolch

Уйгурский: Rahmat

Фанг (из языков Банту): Akiba

Фиджийский: Vinaka

Фаррерский: Takk fyri

Финский: Kiitos (киитос)

Филиппинский: Salamat (сламат)

Французский: Merci beaucoups (мерси боку)

Фриульский (диалект романского): Gracie

Фризский (Нидерланды): Dankewol

Хинди: Dhanyavad

Хорватский: Hvala

Чероки: Wado

Чичева (язык Банту, Южная Африка): Zikomo

Чеченский: Баркал

Чешский Czech: Dekuju (дякую)

Шона (Зимбабве): Waitа / maita — во множественном



Шведский: Tack (таак)

Шотландский гэллик: tapadh leat (к знакомому) tapadh leibh (почтительно)

Эльзасский: Merci (мерси)

Эве (Гана, Того, Бенин): Akpe

Эстонский: Tanan / Tanan vaga (thank you very much)

Эсперанто: Dankon

Японский: Domo arigato (домо аригато)

Яки (североамериканский индейцы): Kettu’i





Источник: news.mail.ru