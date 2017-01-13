11 января - День "Спасибо": как благодарят в разных странах

С самого детства нас учат двум важным словам. Причем положительный эффект, который они вносят в нашу жизнь, ощущается ежедневно. Будь то обычное выражение благодарности, следование нормам этикета или желание поддержать контакт с собеседником — «спасибо» и «пожалуйста» проскакивают в нашей речи постоянно.

"У слова «спасибо» есть даже свой праздник, который отмечается во всем мире 11 января."

Как же принято благодарить друг друга в разных странах. Старое и новое Современная форма слова «спасибо» восходит к XVI веку. Именно тогда вместо «благодарствую» начали говорить «спаси Бог». Сокращение вытеснило старую форму далеко не сразу. Прошло около трех столетий перед тем, как привычное для всех нас слово вошло в широкое употребление. Однако некоторые полагают, что корни «спасибо» восходят не к христианству. Староверы считают, что прародителем «спасибо» стало выражение «спаси Бай», где Бай — это один из языческих богов. Поэтому отношение ряда верующих к этому слову было неоднозначным.

"Любопытно, что одним из первых слов благодарности было вовсе не «благодарю», а «дякую», которое осталось в употреблении в украинском языке."

Созвучная форма есть и в других языках: у поляков, например, это dzieki, у чехов dekuji, у белорусов «дзякуй», у немцев danken. От Европы до Азии В Китае признательность выражают не только устно, но и с помощью жестов, поднимая руки на уровень головы или складывая их в рукопожатии. История еще одного знака благодарности восходит к временам династии Цин: император, пытаясь остаться незамеченным, выходил в народ и иногда прислуживал придворным во время чайных церемоний. Те же, в свою очередь, не хотели раскрывать личность правителя, поэтому выражали свою благодарность с помощью специального жеста, постукивая двумя пальцами правой руки по краю стола.

"В Индии домочадцев обычно благодарят не словом «спасибо», а хвалебным комментарием."

А в качестве ответного знака признательности предпочитают совершать добрый поступок. В Непале же действует еще одно правило — любой подарок, даже деньги при расчете в магазине, нужно принимать обеими руками. Кроме того, и в Индии, и в Непале используется специальное приветствие и прощание — намасте. Оно происходит от слов «намах» (поклон) и «те» (тебе). Как жест намасте представляет собой соединение двух ладоней перед собой. В широком смысле это означает: «Божественное во мне приветствует и соединяется с божественным в тебе».