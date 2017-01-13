11 января - День "Спасибо": как благодарят в разных странах

С самого детства нас учат двум важным словам. Причем положительный эффект, который они вносят в нашу жизнь, ощущается ежедневно. Будь то обычное выражение благодарности, следование нормам этикета или желание поддержать контакт с собеседником — «спасибо» и «пожалуйста» проскакивают в нашей речи постоянно.
"У слова «спасибо» есть даже свой праздник, который отмечается во всем мире 11 января."
Как же принято благодарить друг друга в разных странах.
Старое и новое
Современная форма слова «спасибо» восходит к XVI веку. Именно тогда вместо «благодарствую» начали говорить «спаси Бог». Сокращение вытеснило старую форму далеко не сразу. Прошло около трех столетий перед тем, как привычное для всех нас слово вошло в широкое употребление.
Однако некоторые полагают, что корни «спасибо» восходят не к христианству. Староверы считают, что прародителем «спасибо» стало выражение «спаси Бай», где Бай — это один из языческих богов. Поэтому отношение ряда верующих к этому слову было неоднозначным.
"Любопытно, что одним из первых слов благодарности было вовсе не «благодарю», а «дякую», которое осталось в употреблении в украинском языке."
Созвучная форма есть и в других языках: у поляков, например, это dzieki, у чехов dekuji, у белорусов «дзякуй», у немцев danken.
От Европы до Азии
В Китае признательность выражают не только устно, но и с помощью жестов, поднимая руки на уровень головы или складывая их в рукопожатии. История еще одного знака благодарности восходит к временам династии Цин: император, пытаясь остаться незамеченным, выходил в народ и иногда прислуживал придворным во время чайных церемоний. Те же, в свою очередь, не хотели раскрывать личность правителя, поэтому выражали свою благодарность с помощью специального жеста, постукивая двумя пальцами правой руки по краю стола.
"В Индии домочадцев обычно благодарят не словом «спасибо», а хвалебным комментарием."
А в качестве ответного знака признательности предпочитают совершать добрый поступок. В Непале же действует еще одно правило — любой подарок, даже деньги при расчете в магазине, нужно принимать обеими руками. Кроме того, и в Индии, и в Непале используется специальное приветствие и прощание — намасте. Оно происходит от слов «намах» (поклон) и «те» (тебе). Как жест намасте представляет собой соединение двух ладоней перед собой. В широком смысле это означает: «Божественное во мне приветствует и соединяется с божественным в тебе».
В Венгрии и Германии обычаи не сильно отличаются от российских. Цветы или коробка шоколада — хороший способ поблагодарить за помощь или услугу. Вот только, оказавшись в Германии, удостоверьтесь, что букет не упакован — таким образом вы выкажете большую искренность. Еще одно отличие можно обнаружить в лекционных залах: в знак благодарности преподавателю студенты не одаривают его аплодисментами, а стучат по своим столам.
В арабских странах ни в коем случае нельзя говорить «спасибо» за вкусное угощение, только за гостеприимство. К тому же гостям, как правило, предлагают горячий кофе. Подается напиток три раза, а после нужно поблагодарить и вежливо отказаться.
В Японии благодарят как словом, так и поклоном. Кланяются при этом все, и чем выше статус человека, тем чаще они это делают. Есть также обычай дарить в знак благодарности за подарок небольшой презент, стоимость которого где-то вполовину меньше оригинального подарка.
Как звучит «спасибо» на разных языках?
Слова благодарности — одни из главных, которые стоит выучить перед поездкой в любую страну. Определите, на каком языке написано слово «спасибо».
Примерное произношение указано не везде.
Азербайджанский: cox sag olun (tesekkur edirem (англ.) — тесекар эдирем)
Английский: Thank you
Албанский: Faleminderit
Арабский алжирский: Saha
Арабский: Shoukran (шукран)
Армянский: Shnorhakalutjun (шноракалюцюн)
Арабский тунисский: Barak Allahu fiik
Бамбара (язык африканского народа Мали): A ni kie
Белорусский: Дзякую
Баскский: Eskerrik asko (южные баски) / milesker (северные баски)
Бирманский: (thint ko) kyay tzu tin pa te
Бенгальский: Dhanyabaad
Бишламар: Tangio tumas
Болгарский: Merci / Blagodaria
Бобо (Мали, Буркина Фасо) : A ni kie
Бретонский: Trugere / Trugare / Trugarez
Боснийский: Hvala
Бурский: Dankie
Венгерский: Koszonom (Кёсёнём)
Вьетнамский: Cam on
Валлонский: graces / merci
Волоф (Сенегал): Djiere dieuf
Гаитянский креольский: Mesi
Гавайский: Mahalo (махало)
Галисийский: Gracias / Gracinas
Голландский: Dank u wel / dank je wel
Галло (старофранцузский): Merkzi
Грузинский: (Mahd-lobt — мадлобт)
Греческий: (Evkaristo — эфхаристо)
Гуарани (южноамериканские индийские племена): Aguyje
Гуджарати (индийский): Aabhar
Датский: Tak (цак)
Дари (афгано-персидский): Tashakor
Догон (нигеро-конголезский) : Gha-ana / birepo — байрипа
Дуала (Камерун): Na som
Зулусский: ngiyabonga — единственное, siyabong — множественое, ngiyabonga kakhulu — вам большое спасибо
Западно-индийский креольский: Mesi
Идиш: A dank
Индонезийский: Terima kasih
Иврит: ???? (тод`а)
Инупиат (эскимосский): Taiku
Исландский: Takk (таак)
Ирландский гэльский : Go raibh maith agat (го рай мас агат — к одному человеку) / go raibh maith agaibh (к несколькимлюдям)
Испанский: Gracias (грасиас)
Итальянский: Grazie (грацие)
Йоруба (африканский): O sheun
Кабильский (берберо-ливийский): Tanemirt
Казахский: Рахмет!
Каталонский: Gracies
Канада (индийский): Dhanyavadagalu
Камбоджийский: Orkun (аркун)
Кебуано (Филиппины): Salamat
Китайский: Xie-xie (Сье-сье)
Киконго (народа Конго): Matondo
Кечуа (индейцы): Sulpay
Коморский (Мадагаскар, Майотта, Мозамбик): Marahaba
Корейский: Kamsu hamnida (камса хамнида)
Котоколи (Того): Sobodi
Корсиканский: Grazie
Курдский: Spas
Креольский: Tenki
Кхоса (ЮАР): Enkosi
Кхмерский: Akun
Лаосский: Khob chai (deu)
Латвийский: Paldies (палдис)
Лигурийский: Grassie
Литовский: Aciu
Лингала (язык банту): Matondi
Латынь: gratias ago (к одному человеку) gratias agimus (к нескольким людям)
Макендонский: Blagodaram
Люксембургский: Merci
Малагази (Мадагаскар): Misaotra
Малаялам (индийский): Nanni
Малазийский: Terima kasih (терима каши)
Мальтийский: Nizzik hajr / grazzi / nirringrazzjak
Микмак (канадские индейцы): Welalin
Маратхи (один из языков Индии): Aabhari aahe / aabhar / dhanyavaad
Монгольский: Bayarlalaa (Баярлалаа)
Нижнесаксонский: Bedankt / Dank ju wel
Немецкий: Danke schon (данке шон)
Норвежский: Tak (таак)
Осетинский: Бузныг
Оджибве (индейцы Канады): Miigwetch
Папьяменто (креольский): Danki
Панджабский: Sukriya
Паскуан: Mauruuru
Персидский: Motashakkeram, Mamnun, Mersi
Португальский: Obrigado — при обращении к мужчинам (обригадо) Obrigada — к женщинам
Польский: Dziekuje bardzo (джинкуе бардзо)
Провансальский: Merce / grandmerce
Пушту (восточно-иранский): Manana
Руанда (язык банту): Murakoze
Романи (цыганский): Najis tuke
Рунди (язык банту): Murakoze
Русский: спасибо
Румынский: Multumesc (малтимеск)
Самоа: Faafetai lava
Сесото (язык банту): Ke ya leboha
Cардинский (житель Сардинии): Gratzias
Сербский: Хвала
Синдхи (индийский): Meharbani
Cловацкий: Dakujem
Синхала (сингалезский): Stuutiyi
Словенский: Hvala
Собота (район Словении): Hvala
Суахили: Asante / Asante sana
Сомалийский: Waad mahadsantahay (ваад махасанид)
Таджикский: Rahmat
Таитянский: Mauruuru
Тайский: Kabkoon krup (Kop khun kha если Вы — мужчина), Kop khun krap (если Вы — женщина)
Тамазигт или берберский: Tanmirt
Тагальский (филиппинский): Salamat (po)
Тамильский: Nandri
Телугу (индийский): Dhanyavadalu
Татарский: Rekhmet (рехмет)
Тигринский (Эфиопия, Эритрея): Yekeniele
Тохоно Оодхам (племя Сонора): M-sapo
Тораджи (индонезийский): Kurre sumanga
Турецкий: Tesekkur ederim / Sagolun
Узбекский: Rahmat
Удмуртский: Tau
Украинский: Спасибі, Дякую
Урду: Shukriya
Уэльский: Diolch
Уйгурский: Rahmat
Фанг (из языков Банту): Akiba
Фиджийский: Vinaka
Фаррерский: Takk fyri
Финский: Kiitos (киитос)
Филиппинский: Salamat (сламат)
Французский: Merci beaucoups (мерси боку)
Фриульский (диалект романского): Gracie
Фризский (Нидерланды): Dankewol
Хинди: Dhanyavad
Хорватский: Hvala
Чероки: Wado
Чичева (язык Банту, Южная Африка): Zikomo
Чеченский: Баркал
Чешский Czech: Dekuju (дякую)
Шона (Зимбабве): Waitа / maita — во множественном
Шведский: Tack (таак)
Шотландский гэллик: tapadh leat (к знакомому) tapadh leibh (почтительно)
Эльзасский: Merci (мерси)
Эве (Гана, Того, Бенин): Akpe
Эстонский: Tanan / Tanan vaga (thank you very much)
Эсперанто: Dankon
Японский: Domo arigato (домо аригато)
Яки (североамериканский индейцы): Kettu’i
Источник: news.mail.ru