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11 января 17, 22:15
11 января - День "Спасибо": как благодарят в разных странах
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О самом вежливом дне в году.

С самого детства нас учат двум важным словам. Причем положительный эффект, который они вносят в нашу жизнь, ощущается ежедневно. Будь то обычное выражение благодарности, следование нормам этикета или желание поддержать контакт с собеседником — «спасибо» и «пожалуйста» проскакивают в нашей речи постоянно.

"У слова «спасибо» есть даже свой праздник, который отмечается во всем мире 11 января."

Как же принято благодарить друг друга в разных странах.

Старое и новое

Современная форма слова «спасибо» восходит к XVI веку. Именно тогда вместо «благодарствую» начали говорить «спаси Бог». Сокращение вытеснило старую форму далеко не сразу. Прошло около трех столетий перед тем, как привычное для всех нас слово вошло в широкое употребление.

Однако некоторые полагают, что корни «спасибо» восходят не к христианству. Староверы считают, что прародителем «спасибо» стало выражение «спаси Бай», где Бай — это один из языческих богов. Поэтому отношение ряда верующих к этому слову было неоднозначным.

"Любопытно, что одним из первых слов благодарности было вовсе не «благодарю», а «дякую», которое осталось в употреблении в украинском языке."

Созвучная форма есть и в других языках: у поляков, например, это dzieki, у чехов dekuji, у белорусов «дзякуй», у немцев danken.

От Европы до Азии

В Китае признательность выражают не только устно, но и с помощью жестов, поднимая руки на уровень головы или складывая их в рукопожатии. История еще одного знака благодарности восходит к временам династии Цин: император, пытаясь остаться незамеченным, выходил в народ и иногда прислуживал придворным во время чайных церемоний. Те же, в свою очередь, не хотели раскрывать личность правителя, поэтому выражали свою благодарность с помощью специального жеста, постукивая двумя пальцами правой руки по краю стола.

"В Индии домочадцев обычно благодарят не словом «спасибо», а хвалебным комментарием."

А в качестве ответного знака признательности предпочитают совершать добрый поступок. В Непале же действует еще одно правило — любой подарок, даже деньги при расчете в магазине, нужно принимать обеими руками. Кроме того, и в Индии, и в Непале используется специальное приветствие и прощание — намасте. Оно происходит от слов «намах» (поклон) и «те» (тебе). Как жест намасте представляет собой соединение двух ладоней перед собой. В широком смысле это означает: «Божественное во мне приветствует и соединяется с божественным в тебе».

В Венгрии и Германии обычаи не сильно отличаются от российских. Цветы или коробка шоколада — хороший способ поблагодарить за помощь или услугу. Вот только, оказавшись в Германии, удостоверьтесь, что букет не упакован — таким образом вы выкажете большую искренность. Еще одно отличие можно обнаружить в лекционных залах: в знак благодарности преподавателю студенты не одаривают его аплодисментами, а стучат по своим столам.

В арабских странах ни в коем случае нельзя говорить «спасибо» за вкусное угощение, только за гостеприимство. К тому же гостям, как правило, предлагают горячий кофе. Подается напиток три раза, а после нужно поблагодарить и вежливо отказаться.

В Японии благодарят как словом, так и поклоном. Кланяются при этом все, и чем выше статус человека, тем чаще они это делают. Есть также обычай дарить в знак благодарности за подарок небольшой презент, стоимость которого где-то вполовину меньше оригинального подарка.

Как звучит «спасибо» на разных языках?

Слова благодарности — одни из главных, которые стоит выучить перед поездкой в любую страну. Определите, на каком языке написано слово «спасибо».

Примерное произношение указано не везде.

Азербайджанский: cox sag olun (tesekkur edirem (англ.) — тесекар эдирем)

Английский: Thank you

Албанский: Faleminderit

Арабский алжирский: Saha

Арабский: Shoukran (шукран)

Армянский: Shnorhakalutjun (шноракалюцюн)

Арабский тунисский: Barak Allahu fiik

Бамбара (язык африканского народа Мали): A ni kie

Белорусский: Дзякую

Баскский: Eskerrik asko (южные баски) / milesker (северные баски)

Бирманский: (thint ko) kyay tzu tin pa te

Бенгальский: Dhanyabaad

Бишламар: Tangio tumas

Болгарский: Merci / Blagodaria

Бобо (Мали, Буркина Фасо) : A ni kie

Бретонский: Trugere / Trugare / Trugarez

Боснийский: Hvala

Бурский: Dankie

Венгерский: Koszonom (Кёсёнём)

Вьетнамский: Cam on

Валлонский: graces / merci

Волоф (Сенегал): Djiere dieuf

Гаитянский креольский: Mesi

Гавайский: Mahalo (махало)

Галисийский: Gracias / Gracinas

Голландский: Dank u wel / dank je wel

Галло (старофранцузский): Merkzi

Грузинский: (Mahd-lobt — мадлобт)

Греческий: (Evkaristo — эфхаристо)

Гуарани (южноамериканские индийские племена): Aguyje

Гуджарати (индийский): Aabhar

Датский: Tak (цак)

Дари (афгано-персидский): Tashakor

Догон (нигеро-конголезский) : Gha-ana / birepo — байрипа

Дуала (Камерун): Na som

Зулусский: ngiyabonga — единственное, siyabong — множественое, ngiyabonga kakhulu — вам большое спасибо

Западно-индийский креольский: Mesi

Идиш: A dank

Индонезийский: Terima kasih

Иврит: ???? (тод`а)

Инупиат (эскимосский): Taiku

Исландский: Takk (таак)

Ирландский гэльский : Go raibh maith agat (го рай мас агат — к одному человеку) / go raibh maith agaibh (к несколькимлюдям)

Испанский: Gracias (грасиас)

Итальянский: Grazie (грацие)

Йоруба (африканский): O sheun

Кабильский (берберо-ливийский): Tanemirt

Казахский: Рахмет!

Каталонский: Gracies

Канада (индийский): Dhanyavadagalu

Камбоджийский: Orkun (аркун)

Кебуано (Филиппины): Salamat

Китайский: Xie-xie (Сье-сье)

Киконго (народа Конго): Matondo

Кечуа (индейцы): Sulpay

Коморский (Мадагаскар, Майотта, Мозамбик): Marahaba

Корейский: Kamsu hamnida (камса хамнида)

Котоколи (Того): Sobodi

Корсиканский: Grazie

Курдский: Spas

Креольский: Tenki

Кхоса (ЮАР): Enkosi

Кхмерский: Akun

Лаосский: Khob chai (deu)

Латвийский: Paldies (палдис)

Лигурийский: Grassie

Литовский: Aciu

Лингала (язык банту): Matondi

Латынь: gratias ago (к одному человеку) gratias agimus (к нескольким людям)

Макендонский: Blagodaram

Люксембургский: Merci

Малагази (Мадагаскар): Misaotra

Малаялам (индийский): Nanni

Малазийский: Terima kasih (терима каши)

Мальтийский: Nizzik hajr / grazzi / nirringrazzjak

Микмак (канадские индейцы): Welalin

Маратхи (один из языков Индии): Aabhari aahe / aabhar / dhanyavaad

Монгольский: Bayarlalaa (Баярлалаа)

Нижнесаксонский: Bedankt / Dank ju wel

Немецкий: Danke schon (данке шон)

Норвежский: Tak (таак)

Осетинский: Бузныг

Оджибве (индейцы Канады): Miigwetch

Папьяменто (креольский): Danki

Панджабский: Sukriya

Паскуан: Mauruuru

Персидский: Motashakkeram, Mamnun, Mersi

Португальский: Obrigado — при обращении к мужчинам (обригадо) Obrigada — к женщинам

Польский: Dziekuje bardzo (джинкуе бардзо)

Провансальский: Merce / grandmerce

Пушту (восточно-иранский): Manana

Руанда (язык банту): Murakoze

Романи (цыганский): Najis tuke

Рунди (язык банту): Murakoze

Русский: спасибо

Румынский: Multumesc (малтимеск)

Самоа: Faafetai lava

Сесото (язык банту): Ke ya leboha

Cардинский (житель Сардинии): Gratzias

Сербский: Хвала

Синдхи (индийский): Meharbani

Cловацкий: Dakujem

Синхала (сингалезский): Stuutiyi

Словенский: Hvala

Собота (район Словении): Hvala

Суахили: Asante / Asante sana

Сомалийский: Waad mahadsantahay (ваад махасанид)

Таджикский: Rahmat

Таитянский: Mauruuru

Тайский: Kabkoon krup (Kop khun kha если Вы — мужчина), Kop khun krap (если Вы — женщина)

Тамазигт или берберский: Tanmirt

Тагальский (филиппинский): Salamat (po)

Тамильский: Nandri

Телугу (индийский): Dhanyavadalu

Татарский: Rekhmet (рехмет)

Тигринский (Эфиопия, Эритрея): Yekeniele

Тохоно Оодхам (племя Сонора): M-sapo

Тораджи (индонезийский): Kurre sumanga

Турецкий: Tesekkur ederim / Sagolun

Узбекский: Rahmat

Удмуртский: Tau

Украинский: Спасибі, Дякую

Урду: Shukriya

Уэльский: Diolch

Уйгурский: Rahmat

Фанг (из языков Банту): Akiba

Фиджийский: Vinaka

Фаррерский: Takk fyri

Финский: Kiitos (киитос)

Филиппинский: Salamat (сламат)

Французский: Merci beaucoups (мерси боку)

Фриульский (диалект романского): Gracie

Фризский (Нидерланды): Dankewol

Хинди: Dhanyavad

Хорватский: Hvala

Чероки: Wado

Чичева (язык Банту, Южная Африка): Zikomo

Чеченский: Баркал

Чешский Czech: Dekuju (дякую)

Шона (Зимбабве): Waitа / maita — во множественном

Шведский: Tack (таак)

Шотландский гэллик: tapadh leat (к знакомому) tapadh leibh (почтительно)

Эльзасский: Merci (мерси)

Эве (Гана, Того, Бенин): Akpe

Эстонский: Tanan / Tanan vaga (thank you very much)

Эсперанто: Dankon

Японский: Domo arigato (домо аригато)

Яки (североамериканский индейцы): Kettu’i


Источник: news.mail.ru
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