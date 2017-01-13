Компромат на Трампа: без Путина не обошлось

В настоящее время во всеобщем доступе оказались компрометирующие материалы на будущего президента США Дональда Трампа, которые "могут очень сильно ему навредить, если окажутся настоящими", пишет немецкая газета Sueddeustche Zeitung.

Досье о Трампе, которое сейчас будоражит США, было опубликовано во вторник интернет-сайтом BuzzFeed. Главный интерес вызывают три обвинения. Во-первых, там утверждается, что команда Трампа через посредников тесно контактировала с российским правительством во время американской предвыборной кампании. Кремль якобы снабжал Трампа компрометирующей информацией о его сопернице Хиллари Клинтон. В досье приводятся слова одного из соратника Трампа, согласно которым предоставленная во время предвыборной гонки информация о Клинтон оказалась "очень полезной", передают журналисты.

Если верить досье, сотрудничество между Трампом и российским правительством "продолжается уже пять лет, и российский президент Владимир Путин не только знал об этом коллаборционистском сотрудничестве, но и руководил им". Тем более, что российская спецслужба ФСБ предположительно "собирает досье на Хиллари Клинтон с давних пор - еще со времен президентства Билла Клинтона".

Как утверждают компрометирующие документы, Трампу предлагался прибыльный бизнес в России, в том числе в сфере недвижимости. Речь шла об объектах чемпионата мира по футболу 2018 года. Тем не менее, Трамп, как говорится в досье, ни разу не согласился участвовать в этом деле. Причины неизвестны, пишут журналисты.

Помимо этого, глава российского нефтяного концерна "Роснефть" "якобы предлагал Трампу доли в компании в размере до 19%, которые Трамп мог получить после того, как он, уже будучи на посту президента США, добьется снятия западных санкций с России". В документах BuzzFeed говорится о том, что бывший советник Трампа Картер Пейдж подтвердил, что Трамп в случае победы на выборах хотел бы отменить антироссийские санкции.

Еще одно щекотливое обвинение касается видеоматериалов, на которых Трамп якобы запечатлен с проститутками в гостинице во время визита в Москву в 2013 году. Российские спецслужбы предположительно вели скрытую съемку на тот случай, если надо будет шантажировать Трампа. Как бы то ни было, тогда никто не знал, что Трамп в один прекрасный момент станет президентом США, замечают журналисты. И Трамп, и Кремль опровергают подлинность компрометирующих материалов.

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