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12 января 17, 09:25
Эстония готовит договор о военном сотрудничестве с США
эстония
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Целью договора является упрощение деятельности США в Эстонии, улучшение условий пребывания военнослужащих, исходя из совместных стратегических интересов и принципов

Правительство Эстонии на заседании в четверг рассмотрит рамочный договор об оборонном сотрудничестве с США, регулирующий пребывание, содержание и правовой статус американских военнослужащих в республике.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, "заключение договора создаст более четкое и обстоятельное правовое регулирование пребывания военнослужащих США как стратегических союзников и усиливает тем самым оборону Эстонии".

"Целью договора является упрощение деятельности США в Эстонии, улучшение условий пребывания военнослужащих, исходя из совместных стратегических интересов и принципов", — подчеркнули в правительстве.

Подобные договоры США заключили ранее с рядом других европейских государств, в том числе с Германией, Нидерландами, Испанией, Болгарией, Польшей и другими.

Договор заменит соглашение, заключенное в 2015 году между Эстонией и США путем обмена нотами и касающееся использования строений и земель, находящихся во владении Сил обороны Эстонии.

Подписать договор от имени правительства республики уполномочен министр обороны. После этого документ будет передан на ратификацию в парламент.
Delo
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