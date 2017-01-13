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12 января 17, 09:26
В Тбилиси пытались застрелить зятя президента Грузии
грузия
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В Тбилиси было совершено нападение на зятя президента страны Георгия Маргвелашвили Миндия Гогочури.

Об этом передает телеканал "Рустави 2".

Как отмечается, Гогочури был ранен из огнестрельного оружия, после чего его доставили в больницу.

В результате, на место происшествия прибыли следователи и судмедэксперты, полиция оцепила близлежащую территорию.

Кроме того, нападения было возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК Грузии (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Также дело возбуждено по ст. 236 УК Грузии (противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольных охотничьих ружей), по которой преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, как сообщалось, неизвестный мужчина трижды выстрелил в 25-летнего иностранца на бульваре Леси Украинки в Киеве, гражданин другого государства госпитализирован.
URA-Inform
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