Убийцу посла Карлова похоронят на безымянном кладбище

Убийца посла России в Турции Андрея Карлова Мевлют Мерт Алтынташ будет похоронен на безымянном кладбище, сообщает агентство Анадолу.

Родственники Алтынташа отказались забрать его тело. Об этом заявила его сестра. По местным законам, родные могли забрать тело в течение 15 дней, тогда как оно находится в морге уже 24 дня.

По информации источников агентства, в настоящее время решаются процедурные вопросы, связанные с похоронами. После того, как все формальности будут улажены, тело Алтынташа передадут местным властям для захоронения на безымянном кладбище.

Как сообщал Корреспондент.net, российский посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре "Россия глазами турок".

Нападение совершил молодой полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Его на месте преступления ликвидировали турецкие спецназовцы. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему силовики пошли на такой шаг.