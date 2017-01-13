Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.10
USD
27.25
RUB
0.46
EUR
29.04
USD
27.26
RUB
0.46
EUR
30.16
USD
28.50
RUB
0.47
Новости
Мир
12 января 17, 11:17
Убийцу посла Карлова похоронят на безымянном кладбище
алтынташ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Родственники Алтынташа отказались забрать его тело.
Родственники Алтынташа отказались забрать его тело.

Убийца посла России в Турции Андрея Карлова Мевлют Мерт Алтынташ будет похоронен на безымянном кладбище, сообщает агентство Анадолу.

Родственники Алтынташа отказались забрать его тело. Об этом заявила его сестра. По местным законам, родные могли забрать тело в течение 15 дней, тогда как оно находится в морге уже 24 дня.

По информации источников агентства, в настоящее время решаются процедурные вопросы, связанные с похоронами. После того, как все формальности будут улажены, тело Алтынташа передадут местным властям для захоронения на безымянном кладбище.

Как сообщал Корреспондент.net, российский посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре "Россия глазами турок".

Нападение совершил молодой полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Его на месте преступления ликвидировали турецкие спецназовцы. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему силовики пошли на такой шаг.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Кремле считают убийство посла нападением на РФ
Убийца посла России дважды отказывался сдаться
Убийцу российского посла обманули не дав сбежать?
Гюлен отрицает причастность к убийству Карлова
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Фото дня: Петух а-ля Трамп, двойники Элвиса, Леди Гага и др
noimageПрезидент Таджикистана сделал своего сына мэром Душанбе
noimageСША ввели против Сирии новые санкции
noimageКассетный скандал с Трампом изменит расклад сил в политике?
noimageМарк Цукерберг устремился в политику
Лента новостей
Загрузка...