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12 января 17, 11:40
Кремль заявляет что "хакерские атаки" это месть за поражение
кремль
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Кремль решил выставить предположения о российском компромате на Трампа как плоды больной фантазии американской элиты, которая никак не может смириться с поражением на президентских выборах.

Пресс-секретарь российского президента Путина Дмитрий Песков опроверг обвинения в том, что Россия якобы собирала компрометирующие материалы на будущего президента США Дональда Трампа, назвав это "абсолютной уткой, фальшивкой и полной чушью". В подобном же ключе высказался и экс-глава российской спецслужбы ФСБ Николай Ковалев, отметивший, что "сбор компромата на человека, который приехал и занимался проведением конкурса красоты, не представляет ни для кого интереса".

Таким образом "Кремль решил упростить себе задачу и выставить все подобные предположения как плоды больной фантазии американской элиты, которая никак не может смириться с поражением на президентских выборах", пишет политический обозреватель швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung Клаус-Хельге Донат.

Публицист российской газеты "Ведомости" Максим Трудолюбов считает, что "утверждение, будто бы Трамп выиграл выборы только из-за вмешательства России через киберпространство, сильно напоминает непоколебимую веру российского руководства в то, что Советский Союз развалился в 1991 году из-за вмешательства США". Идея отплатить за это частенько приходила в голову российскому политическому руководству.

Многие российские политологи не сомневаются, что Россия предпринимала попытки вмешаться в американские выборы, говорится в статье.

К примеру, российский эксперт по спецслужбам новостного портала agentura.ru Андрей Солдатов уверен, что вмешательство не могло произойти без согласия Кремля, который "очень любит ссылаться на неформальных хакеров, которых невозможно связать с государственными структурами". Такой "аутсорсинг" гарантирует низкие риски и не очень большие издержки, отмечает он.

Между тем, если верить курсирующему по интернету "досье на Трампа", летом прошлого года Владимир Путин был возмущен скромными результатами операции против американской "Демократической партии", из-за чего в августе своей должности лишился инициатор операции и давний приближенный Путина Сергей Иванов, передает автор статьи.

Inopressa
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