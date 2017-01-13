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12 января 17, 11:42
В США скончался лауреат Нобелевской премии по медицине
Оливер Смитис
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В США в возрасте 91 года умер американский лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Оливер Смитис.

Об этом говорится в сообщении Нобелевского комитета в Twitter.

"Грустные новости: нобелевский лауреат Оливер Смитис умер 10 января. Ему присудили премию за исследование технологии генного таргетинга у мышей", - гласит сообщение.

Также отметим, что Смитис стал нобелевским лауреатом в 2007 году.

Кроме того, премию присудили за открытие принципов введения специфических генных модификаций у мышей с использованием стволовых клеток эмбрионов. В прошлом году подписал письмо с призывом к ООН, Greenpeace и всем странам прекратить борьбу с генно-модифицированными организмами (ГМО).

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее легендарный британский певец Джордж Майкл ушел из жизни. Его путь прервался на 54-м году. 
URA-Inform
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