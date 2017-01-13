Мадуро обвинил Обаму в причастности к импичменту Русеф

Об этом передает Globovision.

"Обама был заказчиком смещения Дилмы Руссефф. Вы вспомните мои слова, когда будут обнародованы документы, которые касаются этого переворота, и вы увидите, как американское посольство организовало его", - заявил Мадуро.

Президент также отметил, что Обама стал "милитаристским президентом, который презирает страны Латинской Америки".

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал решение парламента о его отставке "путчистским манифестом".