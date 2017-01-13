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12 января 17, 12:44
В Европе от морозов уже погибло более 70 человек - ФОТО
мороз
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В Европе уже зафиксировано 73 смертельных случая от переохлаждения.

Тут на Балканах, в Греции и Восточной Европе удерживаются самые низкие за последние десятилетия температуры и сильные снегопады. В результате непогоды десятки людей гибнут.

Как сообщает Радио Свобода, этой зимой в регионе наблюдается наибольшее с 1963 года похолодание. Столбики термометров в некоторых района в ночное время опускаются ниже отметки 20 градусов по Цельсию.

Только на этой неделе на Балканах замерзали 15 человек, большинство из которых – пожилые люди и бездомные.

Вместе с тем местные власти обеспокоены тем, что более 15,5 тысяч мигрантов и искателей убежища размещались на греческих островах в лагерях, которые не имеют адекватной инфраструктуры.

Подобная ситуация сложилась и в Сербии. В стране находится более 7,5 тысяч мигрантов. Сербские власти призвали всех переселенцев переехать в специальные убежища на время холодов, однако сотни из них остались в самодельных укрытиях, на заброшенных складах и в железнодорожных вагонах в Белграде.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки, среду, 11 января, в Львовской области в результате переохлаждения погиб один человек. Шесть человек с обморожениями скорая помощь увезла в больницу.
URA-Inform
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