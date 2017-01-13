Тиллерсон за жесткий курс в отношении России

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон "сказал, что США следует агрессивно противостоять российскому президенту Владимиру Путину, одновременно ведя переговоры с его правительством", пишет The Wall Street Journal. "Однако в среду в Сенате, который рассматривал вопрос об утверждении его кандидатуры, Тиллерсон отказался заявить, что администрация Трампа обязывается сохранить или существенно ужесточить санкции в отношении России", - сообщают журналисты Фелиция Шварц, Джей Соломон и Пол Сонн.

Несколько раз Тиллерсон высказался о России в "поразительно ястребином тоне", как пишет газета. Например, он пообещал предоставить Украине смертельные средства ведения войны.

Авторы указывают на "еще один разрыв с линией Трампа": Тиллерсон сказал, что договоренности членов НАТО о коллективной обороне не следует использовать, чтобы склонять союзников к увеличению оборонных расходов.

Но Тиллерсон "навлек на себя гнев некоторых американских сенаторов, отказавшись взять на себя обязательства, касающиеся санкций в отношении России в ответ на ее дестабилизирующие действия регионального масштаба и предполагаемые хакерские атаки на институты США во время недавних президентских выборов", говорится в статье.

Американские законодатели вопрошают: может быть, прежние деловые связи Тиллерсона с Россией отбивают у него желание бить по финансам Москвы? Тиллерсон "сказал, что администрации Трампа нужно пересмотреть вопрос об эффективности санкций и установить, нет ли более эффективных способов попытаться сдержать Кремль или потенциально улестить его", пересказывают авторы.

Марко Рубио и некоторые другие сенаторы требовали, чтобы Тиллерсон поклялся продолжать долгосрочное экономическое давление на Россию. "Тиллерсон несколько раз ответил отрицательно, сославшись на необходимость пересмотреть политику", - сообщает газета.

Вопросы, связанные с Россией, стали на заседании главными, отмечает издание.

"Тиллерсон вновь и вновь говорил, что США следует практиковать сбалансированный подход к Кремлю: сотрудничать в сферах, где это возможно, но также готовиться давать отпор", - сообщает издание. По мнению Тиллерсона, администрация Обамы подогрела конфликт с Москвой, не установив "границы дозволенного".

"Я обнаружил, что русские мыслят абсолютно стратегически, очень расчетливо. У правительства России есть план. Это географический план, - сказал Тиллерсон. - Если Россия не натолкнется на соответствующие ответные меры, она продолжит осуществление этого плана".

"Тиллерсон сказал, что в зависимости от консультаций с другими чиновниками новой администрации, ведающими национальной безопасностью, он поддержит призывы к поставкам оборонительных вооружений Украине, дабы та могла защититься от дальнейшей российской агрессии", - пишет газета.

Тиллерсон не согласился с мнением, что США должны задуматься о признании Крыма частью России. Это мнение высказал прошлым летом Трамп в интервью, напоминает газета.