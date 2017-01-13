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12 января 17, 12:45
РФ провела ротацию своей авиации в Сирии
российск
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Минобороны РФ опровергает увеличение своего военного присутствия в этой стране.
Минобороны РФ опровергает увеличение своего военного присутствия в этой стране.

Россия провела плановую ротацию авиации в Сирии, перебросив в эту страну четыре штурмовика Су-25. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает Интерфакс.

По его словам, сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы увеличивает военное присутствие в Сирии, "не более чем примитивной пропагандистской уткой".

По словам Конашенкова, четыре штурмовика Су-25 вошли в состав российской авиагруппы в Сирии в рамках плановой ротации. Они оборудованы современными навигационными системами и прицельными комплексами.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники в руководстве Пентагона сообщил, что на прошлой неделе РФ отправила на авиабазу Хмеймим в Сирии четыре штурмовика Су-25. Самолеты проводили дозаправку в Иране.

Как сообщал Корреспондент.net, 6 января в Генштабе РФ объявили о сокращении группировки войск в Сирии. Первыми зону конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота во главе с крейсером Адмиралом Кузнецовым.
Korrespondent
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