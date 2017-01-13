Польша намерена купить сотню американских истребителей F-16

Минобороны Польши может приобрести 96 истребителей F-16 у США. Об этом пишет издание Gazeta Prawna со ссылкой заместителя министра обороны Польши Бартоша Ковнацкого, который отвечает за закупки военного оборудования.

"Мы проводим анализ того, действительно ли покупка подержанных F-16 является эффективной функционально и экономически. Совершенно очевидно, что нам нужен новый боевой самолет", – сказал чиновник.

Он отметил, что Польша пока не может позволить себе истребители пятого поколения F-35, поэтому покупка F-16 выглядит более реальной.

Также отмечается, что Польша модернизирует F-16. Работы будут проводиться на польской территории.

По данным СМИ, стоимость одного подержанного F-16 может составить около 100 млн злотых (более 24 млн долларов).

Как сообщал Корреспондент.net, США продадут Польше ракеты "воздух-земля" Jassm Extended Range на 200 млн долларов. Данные ракеты – вооружение американских самолетов F-16.