ПАСЕ отказалась продлевать полномочия РФ

Полномочия делегации России в ПАСЕ на январской сессии не будут продлены, заявил глава ассамблеи Педро Аграмунт на брифинге в Госдуме.





"Об этом можно говорить уже достаточно открыто: полномочия российской делегации в конце месяца не будут продлены",- сказал Аграмунт.

"Мне хотелось бы, чтобы было по-другому", - добавил он.





При этом Аграмунт отметил, что намерен при этом продолжить двусторонние контакты с Россией.

В свою очередь глава комитета российской Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Россия не будет принимать участие в пленарных заседаниях ПАСЕ и работе ее комитетов в 2017 году.

Напомним, в 2014 и 2015 году ПАСЕ лишила Россию права голосовать на сессии, права участвовать в работе уставных органов и в мониторинге выборов.

Также отметим, что осенью ПАСЕ приняла резолюции по Украине.