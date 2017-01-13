Кассетный скандал с Трампом изменит расклад сил в политике?

Пчела укусила?

10 января этого года американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный отчет, создатели которого утверждают, что у России есть компромат на американского президента Дональда Трампа. За день до этого об отчете упоминали журналисты американского CNN, но так и не опубликовали его у себя на сайте.

По данным издания, документ несколько месяцев циркулировал в американском истеблишменте, но никто не осмеливался его обнародовать.

"Об этом документе знали высшие чиновники страны, знали мы, знал сенатор МакКейн и ЦРУ, мы решили, что с ним должна ознакомиться и наша аудитория", — сказал главный редактор новостей сайта Buzzfeed Бен Смит.

Отвечая на вопрос относительно фейковости документа, он заметил: "Вы легко можете уменьшить значение этого отчета, назвав его фейковым лишь потому, что он вам не нравиться".

Однако далеко не все поддержали решение новостного редактора Buzzfeed — на пресс-конференции Дональда Трампа журналисты других изданий держались отдельно, оставив своего коллегу в гордом одиночестве.

"Опубликовав этот необоснованный отчет, Buzzfeed потерял последние остатки доверия", — утверждает Оливье Джутта, известный эксперт по антитеррору.

При ближнем рассмотрении видно, что досье на Трампа — это серия отчетов, охватывающих период с 20 июня по 13 декабря 2016 года. В нем не понятно, для кого он составлялся. Сначала считалось, что заказчиками были противники Трампа из республиканцев, потом появилось мнение, что отчет приготовили по заказу демократов.

Есть еще и третья версия — отчет был заказан частным лицом, которому не нравится Дональд Трамп. Все это больше похоже на гадание на кофейной гуще.

Однако известен автор этого документа. По данным WSJ, им является бывший британский разведчик Кристофер Стил. Известно, что в начале 1990-х годов он работал в британском посольстве в Москве. Формально должность Стила называлась "Второй секретарь (архивная служба)".

В 2009 году Стил с партнером основали компанию Orbis Business Intelligence, которая занимается корпоративной разведкой. Однако доказать причастность Orbis к созданию доклада не удалось.

Так что же не так с досье и за что его критикует не только Трамп, но и другие?

Во-первых, в нем много фактических ошибок. Первым их заметил юрист Дональда Трампа Майкл Коэн. По данным отчета Стила, 29 августа 2016 года в Праге Коэн встречался с представителем российской стороны. Однако это оказалось неправдой.

"Я физически не мог быть в столице Чехии 29 августа, так как в это время с сыном находился в Университете Южной Калифорнии и встречался с бейсбольным тренером, что смогли подтвердить сотрудники учебного заведения", — заявил Коэн. К тому же он добавил, что никогда не был в Праге. Это доказывают таможенные пометки в его паспорте.

В том же документе говорится, что Трамп в обмен на информацию из штаба Хиллари Клинтон отказывается затрагивать украинский вопрос. Это выглядит неправдоподобно, поскольку Украина, да и вообще европейские страны, не входят в список интересов Трампа. Он гораздо больше и чаще вспоминает Китай и Мексику по отдельности, чем все европейские страны.

"Я построю стену на границе с Мексикой, чтобы мексиканцы не смогли попасть в нашу страну. Я заставлю Россию, Китай, Японию и другие страны уважать", — заявил он на пресс-конференции 11 января.

К тому же, как показывают результаты сенатских слушаний о назначении Рекса Тиллерсона на пост госскретаря, Трамп все же не отказывается от украинского вопроса целиком.

По мнению Рекса Тиллерсона, Россия не имеет права на Крым.

"Я был застигнут врасплох, когда Россия аннексировала Крым. Однако считаю, что за это несет ответственность администрация Обамы, поскольку осуждение без применения силы было недостаточным для России", — заявил он.

Отвечая на вопрос, что надо было сделать Обаме, Тиллерсон заявил, что надо было помочь украинским войскам.

Однако в то же время Тиллерсон не согласился признать президента России Владимира Путина военным преступником. Этим он сильно огорчил сенатора от штата Флорида Марко Рубио.

Во-вторых, некоторые обвинения против Трампа выглядят, мягко говоря, странно. В одном из последних отчетов намекают, что во время поездок в Санкт-Петербург миллиардер участвовал в оргиях. Все причастные к этому получили крупные суммы за молчание от олигарха Араза Агаларова, владельца Crocus Group.

О возможных связях Агаларова с Трампом в американских СМИ писали еще в октябре 2016 года, однако подтвердить их не удалось. К тому же в ролике, который американские демократы распространили перед выборами, Араса Агаларова перепутали с российским певцом Львом Лещенко.

В третьих, от этого отчета отмежевались все американские спецслужбы. "Национальная разведка США не имеет отношения к утечке информации о том, что "российские агенты" собрали компромат на Дональда Трампа. Я серьезно озабочен утечками, которые появляются в прессе", — сказал глава нацразведки США Джеймс Клэппер.

"Мы живем в нацисткой Германии?", — спросил в своем Твиттере Дональд Трамп после публикации отчета Buzzfeed. Это же обвинение он повторил и на пресс-конференции, которая состоялась 11 января в Нью-Йорке.

К тому времени большинство журналистов уже прочитали отчет Стила и большинство вопросов касалось отношения Дональда Трампа к России и ее президенту Владимиру Путину.

Однако Трамп редко давал четкие ответы на вопросы. Всю пресс-конференции он провел в своем стиле мачизма, давая слово одним журналистам и забирая его у других. Больше всего досталось журналистам от Buzzfeed и CNN. Не очень лестно Трамп отозвался и о BBC.

"Россия будет уважать нас больше во время моего президентского срока. Китай, Япония и Мексика тоже будут уважать нас гораздо больше", — заявил Дональд Трамп.

Также он заявил, что США и России нужно дать шанс на улучшение отношений,

"Если Путину нравится Трамп, то это я считаю активом, а не обязательством. Потому что у нас с Россией ужасные отношения. Им нужно дать шанс", — сказал Трамп.

После вотергейсткого скандала, который вынудил американского президента Ричарда Никсона уйти в отставку, почти все крупные шпионские скандалы в США называют вотергейтом. Однако за 40 лет, которые прошли после отставки Никсона, ни один из президентов не ушел в отставку после публикации компромата. Особняком в этом вопросе стоит Билл Клинтон, который засветился историей с Моникой Левински.

Выборы 2016 года в США были борьбой компроматов, где победителем вышел Дональд Трамп.

За 11 дней до президентских выборов глава ФБР Джеймс Коми заявил о начале нового расследования относительно использования Клинтон частного сервера для отправки рабочих электронных писем во время пребывания на посту госсекретаря США. Это застопорило финальный прорыв ее предвыборной кампании и в результате привело к поражению.

Правда, в этом нет ничего удивительного — в истории Штатов уже были случаи, когда фаворит президентской гонки менялся за несколько дней перед выборами. Например, в 2000 году почти все социологи отдавали победу представителю демократов Альберту Гору, но победил республиканец Буш.

К тому же значительное влияние на результат имеет и избирательная система США, когда может победить кандидат, за которого проголосовали меньше американцев. Так было в 1876 году, когда победил демократ Хейс, так случилось и в 2016 году, когда победил республиканец Трамп.

Поэтому, исходя из истории США, не стоит ожидать нового вотергейта. Все будет зависеть от того, как Трамп покажет себя на посту главы страны.