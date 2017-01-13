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12 января 17, 19:44
Президент Таджикистана сделал своего сына мэром Душанбе
Рустам Эмомали
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Рустам Эмомали раньше был главным борцом с коррупцией в стране.
Рустам Эмомали раньше был главным борцом с коррупцией в стране.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон своим указом назначил своего старшего сына Рустама Эмомали исполняющим обязанности мэра Душанбе.

Как сообщает местное издание ASIA-Plus, 64-летний Махмадсаид Убайдуллоев, бессменный градоначальник Душанбе на протяжении последних 19 лет, отправлен в отставку. Также сняты с должностей всего его заместители и главы столичных районов.

При этом Убайдуллоев остался вторым лицом в государстве как председатель верхней палаты парламента Таджикистана.

Что касается 29-летнего Рустама Эмомали, то до сегодняшнего дня он возглавлял Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией. Он является самым молодым генералом в странах СНГ. Окончил Таджикский национальный университет по специальности Международные экономические отношения. Был слушателем курсов Дипакадемии при МИД РФ. Возглавляет Федерацию футбола Таджикистана.

Как сообщал Корреспондент.net, Эмомали Рахмон руководит Таджикистаном с 1992 года, уже четвертый срок подряд. Он является пожизненным лидером может баллотироваться на пост президента без ограничений.

Осенью 2016 года в Таджикистане ввели уголовную ответственность за оскорбление президента Рахмона.
Korrespondent
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