Фото дня: Петух а-ля Трамп, двойники Элвиса, Леди Гага и др

Что интересного в мире можно было увидеть сегодня, 12 января?





Двойники Элвиса Пресли на железнодорожном вокзале в Сиднее. С 11 по 15 января Elvis Festival пройдет в австралийском городе Паркс













Двойники Элвиса Пресли на железнодорожном вокзале в Сиднее. С 11 по 15 января Elvis Festival пройдет в австралийском городе Паркс















Китайские умельцы воспользовались популярностью Дональда Трампа и создали гигантских восьмиметровых надувных петухов, напоминающих 45-го президента США















Индийские школьники занимаются йогой по случаю 154-й годовщины рождения Свами Вивекананды и Национального дня молодежи, Ехопал













Подготовка к международному турниру по шахматам в Вейк-ан-Зее, Нидерланды, который пройдет с 13 по 29 января













В замерзшем озере вырезают отверстия во льду толщиной 20 см, чтобы поддержать фотосинтез. Венгрия.













Венгерский спортсмен-любитель принимает ванны в проруби в замерзшем озере













Религиозный фестиваль в Катманду, Непал













Религиозный фестиваль в Катманду, Непал. Верующие греются у костра перед тем, как совершить священное омовение в реке















Религиозный фестиваль в Катманду, Непал















Снежная скульптура в парке, недалеко от Сеула, Южная Корея













Восковая статуя певицы Леди Гаги в музее мадам Тюссо в Нью-Дели, Индия. Это первый музей Тюссо в Индии и 23-й в мире













Скульптура "Моисей" на арт-выставке в Сингапуре













Изображение Будды под названием "Откровение" на арт-выставке в Сингапуре













Текстильные ружья на арт-выставке в Сингапуре







