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12 января 17, 20:49
Фото дня: Петух а-ля Трамп, двойники Элвиса, Леди Гага и др
Петух а-ля Трамп
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Представляем вам фото дня.
Что интересного в мире можно было увидеть сегодня, 12 января?

Двойники Элвиса Пресли на железнодорожном вокзале в Сиднее. С 11 по 15 января Elvis Festival пройдет в австралийском городе Паркс



Двойники Элвиса Пресли на железнодорожном вокзале в Сиднее. С 11 по 15 января Elvis Festival пройдет в австралийском городе Паркс



Китайские умельцы воспользовались популярностью Дональда Трампа и создали гигантских восьмиметровых надувных петухов, напоминающих 45-го президента США



Индийские школьники занимаются йогой по случаю 154-й годовщины рождения Свами Вивекананды и Национального дня молодежи, Ехопал



Подготовка к международному турниру по шахматам в Вейк-ан-Зее, Нидерланды, который пройдет с 13 по 29 января



В замерзшем озере вырезают отверстия во льду толщиной 20 см, чтобы поддержать фотосинтез. Венгрия.



Венгерский спортсмен-любитель принимает ванны в проруби в замерзшем озере



Религиозный фестиваль в Катманду, Непал



Религиозный фестиваль в Катманду, Непал. Верующие греются у костра перед тем, как совершить священное омовение в реке



Религиозный фестиваль в Катманду, Непал



Снежная скульптура в парке, недалеко от Сеула, Южная Корея



Восковая статуя певицы Леди Гаги в музее мадам Тюссо в Нью-Дели, Индия. Это первый музей Тюссо в Индии и 23-й в мире



Скульптура "Моисей" на арт-выставке в Сингапуре



Изображение Будды под названием "Откровение" на арт-выставке в Сингапуре



Текстильные ружья на арт-выставке в Сингапуре


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