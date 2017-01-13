Фото дня: Петух а-ля Трамп, двойники Элвиса, Леди Гага и др

Что интересного в мире можно было увидеть сегодня, 12 января?
Двойники Элвиса Пресли на железнодорожном вокзале в Сиднее. С 11 по 15 января Elvis Festival пройдет в австралийском городе Паркс
Двойники Элвиса Пресли на железнодорожном вокзале в Сиднее. С 11 по 15 января Elvis Festival пройдет в австралийском городе Паркс
Китайские умельцы воспользовались популярностью Дональда Трампа и создали гигантских восьмиметровых надувных петухов, напоминающих 45-го президента США
Индийские школьники занимаются йогой по случаю 154-й годовщины рождения Свами Вивекананды и Национального дня молодежи, Ехопал
Подготовка к международному турниру по шахматам в Вейк-ан-Зее, Нидерланды, который пройдет с 13 по 29 января
В замерзшем озере вырезают отверстия во льду толщиной 20 см, чтобы поддержать фотосинтез. Венгрия.
Венгерский спортсмен-любитель принимает ванны в проруби в замерзшем озере
Религиозный фестиваль в Катманду, Непал
Религиозный фестиваль в Катманду, Непал. Верующие греются у костра перед тем, как совершить священное омовение в реке
Религиозный фестиваль в Катманду, Непал
Снежная скульптура в парке, недалеко от Сеула, Южная Корея
Восковая статуя певицы Леди Гаги в музее мадам Тюссо в Нью-Дели, Индия. Это первый музей Тюссо в Индии и 23-й в мире
Скульптура "Моисей" на арт-выставке в Сингапуре
Изображение Будды под названием "Откровение" на арт-выставке в Сингапуре
Текстильные ружья на арт-выставке в Сингапуре