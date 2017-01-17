Барак Обама продлил санкции против РФ до 2018 года

Президент США Барак Обама продлил санкции против Российской Федерации за агрессию против Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.





"Действия и политика, из-за которых были приняты эти указы (о предыдущих санкциях против РФ - ред.) продолжают представлять собой опасность для национальной безопасности и внешней политики США", - заявил Обама в документе.





Как отмечается в сообщении, первые санкции были введены в марта 2014 года. 16 марта, а затем 20 марта они были расширены.





27 декабря 2016 года Министерство торговли США расширило санкции против оборонки РФ и Крыма и добавило в санкционный список еще 23 компании.





30 декабря из США выслали 35 российских дипломатов.



