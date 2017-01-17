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14 января 17, 10:35
Барак Обама продлил санкции против РФ до 2018 года
Обама
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Президент США продлил действующие санкции против РФ, которая "представляет опасность для национальной безопасности США"
Президент США Барак Обама продлил санкции против Российской Федерации за агрессию против Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"Действия и политика, из-за которых были приняты эти указы (о предыдущих санкциях против РФ - ред.) продолжают представлять собой опасность для национальной безопасности и внешней политики США", - заявил Обама в документе.

Как отмечается в сообщении, первые санкции были введены в марта 2014 года. 16 марта, а затем 20 марта они были расширены.

27 декабря 2016 года Министерство торговли США расширило санкции против оборонки РФ и Крыма и добавило в санкционный список еще 23 компании.

30 декабря из США выслали 35 российских дипломатов.

Источник: liga.net
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