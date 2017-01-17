Названы самые опасные пляжи в мире (фото)

Например, акулы, медузы, опасные течения или даже местные жители.

Журналисты выяснили, какие популярные пляжи считаются самыми опасными в мире — что, впрочем, не останавливает храбрых путешественников.

Плайя Сиполите (Playa Zipolite), Мексика

Вы удивитесь, но это красивое место называют «пляжем мертвецов», и все из-за огромных волн и опасных течений, погубивших немало людей. В последнее время число несчастных случаев резко сократилось, поскольку на пляже дежурит большая команда высокопрофессиональных спасателей.

Мыс Трибулейшн (Cape Tribulation), Квинсленд, Австралия

Здесь, в отличие от большинства других регионов Австралии, водится сравнительно мало крокодилов, что с лихвой компенсируется целой кучей других опасных существ. Агрессивные казуары, ядовитые змеи, пауки и медузы, которых бывает особенно много в сезон дождей — он длится с октября по июнь.

Шэньчжэнь (Shenzhen), Китай

Пляжи Шэньчжэня — популярное место отдыха как местных жителей, так и туристов, посещающих Китай. Потому неудивительно, что в некоторые дни на берегу и в воде буквально яблоку негде упасть. В этом заключается главная опасность: огромное количество посетителей порождает всевозможные инциденты, причем особенно часто страдают дети.

Нью Смирна Бич (New Smyrna Beach), Флорида, США

Несмотря на то, что пляж считается одним из лучших во Флориде, посещать его нужно с большой осторожностью. Здесь часто появляются акулы, которые не прочь пообедать пловцами. Из 112 нападений акул на человека, зафиксированных в 2007 году, 17 произошло именно здесь. Нью Смирна Бич даже вошел в книгу рекордов Гинесса, как «Мировая столица акульих нападений». Кроме акул, здесь следует опасаться и двуногих разбойников — любителей поживиться содержимым ваших карманов и сумок.

Пляж Махо (Maho Beach), остров Сен-Мартен

Махо очень популярен среди фотографов и любителей острых ощущений, ведь аэропорт находится буквально в нескольких метрах от пляжа — их разделяет только узкая дорога и забор. Вокруг развешаны предупреждающие знаки, запрещающие подходить слишком близко ко взлетной полосе, но ни риск падения самолетов, ни дискомфорт при их взлете и посадке не останавливает людей от отдыха в этом необычном месте.

Остров Херд (Heard Island) в Индийском океане

Хотя остров принадлежит Австралии, он находится далеко не в самой теплой части Индийского океана. Искупаться на таком ледяном пляже понравится разве что пингвинам, но тем не менее остров регулярно посещают любители экстремального серфинга, которых не пугает перспектива пострадать от переохлаждения.

Пляж Ханакапиаи (Hanakapiai Beach), Гавайи, США

Несомненно, этот пляж — один из самых красивых на Гавайях. К сожалению, он находится в удаленном месте, где нет спасательной станции, но есть отбойные течения, которые могут унести пловца в открытое море.

Пляж Гансбай (Gansbaai Beach), ЮАР

Гансбай является излюбленным местом больших белых акул — пожалуй, их здесь больше, чем где бы то ни было на Земле. Однако туристические компании придумали, как извлечь выгоду из этого обстоятельства. Они устраивают дайвинг в клетках, позволяющий людям вблизи полюбоваться на морских хищников и не стать при этом их обедом.

Стейтес (Staithes), Йоркшир, Великобритания

Романтичная рыбацкая деревушка привлекает немало туристов и серферов, но, несмотря на внешнюю привлекательность, Стейтес считается одним из худших пляжей Европы. Вода настолько загрязнена канализационными стоками, что не соответствует даже минимальным стандартам безопасности.

Пляж Боа-Виажен (Praia de Boa Viagem), Ресифи, Бразилия

До 1992 года акул у побережья Ресифи не наблюдалось, но затем в результате изменений, которые человек внес в экосистему (в том числе бесконтрольно вылавливая рыбу), они появились и принялись охотиться на купальщиков.





Источник: neskuchno-news

