Под Бишкеком упал турецкий грузовой самолет: 37 погибших

При заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Киргизии потерпел крушение грузовой самолет Boeing 747 турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга в Бишкек. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на начальника Центра управления кризисными ситуациями МЧС республики.





Крушение произошло в 07:31 по местному времени (03:41 по киевскому времени). Причиной крушения стали сложные погодные условия.













Как сообщает местное издание Zanoza со ссылкой на правительство Киргизии, по предварительным уточненным данным, есть 28 погибших, среди которых три члена экипажа, один выжил. Разрушены 15 домов.





По обновленной информации, погибли 32 человека, из которых четыре члена экипажа.





В районе падения горят два дома, расположенных на дачном участке.



