Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.37
USD
27.72
RUB
0.47
EUR
29.18
USD
27.55
RUB
0.46
EUR
30.62
USD
28.82
RUB
0.48
Новости
Мир
16 января 17, 11:14
"Альтернатива для Германии" отрицает финансирование из РФ
ФРГ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
"АдГ не получает денег из России", - заявил пресс-секретарь партии Мойтен. "Все пожертвования в размере свыше 50 тыс. евро, согласно законодательству о политических партиях, отклоняются, - сказал он. - Финансирование прозрачно".

Пресс-секретарь партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йорг Мойтен опроверг слухи о финансировании его партии из России, сообщает Die Welt.

"Я могу гарантированно сказать вам, что мне не известен ни один такой случай. АдГ не получает денег из России", - заявил Мойтен в интервью немецкому новостному агентству Deutsche Presse-Agentur в Штуттгарте. По его словам, "все пожертвования в размере свыше 50 тыс. евро, согласно законодательству о политических партиях, отклоняются. Финансирование прозрачно".

"Вполне возможно, что где-то кто-то, кто имеет российский паспорт, и пожертвовал сотню (евро) для АдГ", сказал политик, но "в более крупные взносы он не верит".

"Это касается партии как на федеральном, так и на региональном уровне, а также меня лично: никаких субсидий из России никогда не было", - заявил лидер фракции АдГ в ландтаге федерльной земли Баден-Вюртемберг.

Inopressa
Ещё по теме:
США выделят Израилю рекордную сумму военной помощи
Украина впервые за три года выпустить евробонды сама
Эйдман: "Цель Путина - свержение Меркель"
Германия заговорила о развале Евросоюза
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
2 украинки в рейтинге Forbes успешных до 30 лет (ФОТО)
noimageМогерини обещает Трампу, что ЕС сплотится
noimageВ Вене осквернен памятник советским солдатам
noimageМеркель возразила Трампу на его критику по мигрантам
noimageВойска Ирака заняли новые районы в Мосуле
Лента новостей
Загрузка...