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16 января 17, 11:16
Киргизия назвала причину крушения грузового Boeing 747
Boeing 747
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Boeing 747, по предварительным данным, разбился из-за ошибки пилотов.
Boeing 747 принадлежал не Turkish Airlines, а турецкой авиакомпании ACT Airlines.

Самолет Boeing 747 разбился в Киргизии из-за ошибки пилотов. Таковы предварительные выводы специалистов, сообщил на брифинге первый вице-премьер-министр Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев.

"В 7:07 экипаж получил разрешение от диспетчеров аэропорта Манас на посадку. Погодные условия позволяли приземление. До этого, во время тумана совершили посадку 11 самолетов… По предварительным данным специалистов, это была ошибка пилотов", – цитируют чиновника местные СМИ.

Абулгазиев также уточнил, что пилоты знали взлетно-посадочную полосу в аэропорту Манас, поскольку уже несколько раз приземлялись в Бишкеке. По его словам, расследовать крушение будет международная комиссия.

Тем временем стали известны имена экипажа разбившегося самолета. Это были граждане Турции: капитан Ибрагим Гюржан Диранжи, второй пилот Казым Ондул, а также Мелих Ослан и Ихсан Кожа. Все они погибли.

По уточненным данным, Boeing 747 принадлежал не Turkish Airlines, а турецкой авиакомпании ACT Airlines. Самолет был сдан Turkish Airlines в аренду.

Как сообщал Корреспондент.net, турецкий грузовой самолет Boeing 747 упал на жилой поселок Дачи-Суу при заходе на посадку неподалеку от аэропорта Манас. В результате катастрофы погибли не менее 35 человек.

Напомним, место авиакатастрофы снял беспилотник.
Korrespondent
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