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16 января 17, 17:40
Меркель готова работать с Трампом
Меркель
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Ангела Меркель заявила о том, что готова к тесному сотрудничеству с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

В немецком правительстве не прокомментировали высказывания Трампа, которые касаются критики политики Германии.

Чиновники ФРГ объявили о своей готовности сотрудничать с новой американской администрацией. Подобное решение озвучил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает EFE.

Он добавил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель внимательно прочла интервью Дональда Трампа немецкому изданию Bild и британской газете The Times, где будущий президент США раскритиковал политику Меркель в отношении мигрантов.

"Мы будем ждать, как это и необходимо, до инаугурации президента Трампа, а потом мы будем тесно сотрудничать", – заметил Зайберт.

Как сообщал "УРА-Информ", инаугурация Трампа обещает стать самой дорогой в истории подобных церемоний в Америке. На мероприятие планируется потратиться свыше 90 миллионов долларов. 
URA-Inform
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