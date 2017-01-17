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16 января 17, 20:30
Меркель возразила Трампу на его критику по мигрантам
Меркель
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Канцлер Германии заявила, что европейцы в состоянии держать судьбу Европы в своих руках.
Канцлер Германии заявила, что европейцы в состоянии держать судьбу Европы в своих руках. Немецкий канцлер Ангела Меркель ответила избранному американскому президенту Дональду Трампу по поводу миграционной политики, которую последний раскритиковал, пишет DW.

В частности, Меркель заявила, что европейцы в состоянии держать судьбу Европы в своих руках.
 
Кроме того, канцлер подчеркнула, что планирует усилить сотрудничество между 27-ю странами-членами ЕС ради развития "экономической мощи", "эффективных структур принятия решений" и "реакции на вызовы ХХІ века", среди которых борьба с терроризмом, защита внешних границ, развитие цифровых рынков и создание рабочих мест. 
 
"Мы, европейцы, держим нашу судьбу в наших руках",  - отметила Меркель.
 
Ранее Трамп раскритиковал миграционную политику Меркель и связал недавний теракт в Берлине с прибытием большого количества беженцев в Германию.
 
Кроме того, Трамп допустил утрату доверия к Меркель.
Korrespondent
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