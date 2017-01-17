Меркель возразила Трампу на его критику по мигрантам

В частности, Меркель заявила, что европейцы в состоянии держать судьбу Европы в своих руках.

Кроме того, канцлер подчеркнула, что планирует усилить сотрудничество между 27-ю странами-членами ЕС ради развития "экономической мощи", "эффективных структур принятия решений" и "реакции на вызовы ХХІ века", среди которых борьба с терроризмом, защита внешних границ, развитие цифровых рынков и создание рабочих мест.

"Мы, европейцы, держим нашу судьбу в наших руках", - отметила Меркель.

Ранее Трамп раскритиковал миграционную политику Меркель и связал недавний теракт в Берлине с прибытием большого количества беженцев в Германию.

Кроме того, Трамп допустил утрату доверия к Меркель.