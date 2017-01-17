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16 января 17, 20:32
В Вене осквернен памятник советским солдатам
ВЕна
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Россия направила в МИД Австрии ноту протеста
Россия направила в МИД Австрии ноту протеста

В столице Австрии неизвестные облили краской памятник советским солдатам, погибшим при освобождении страны от фашизма. Об этом сообщает российское посольство в Австрии на своей странице в Twitter.

"В Вене осквернили памятник советским воинам-освободителям. Фасад залит темно-красной краской", – говорится в сообщении.

В посольстве также уточнили, что уже отправили соответствующую ноту протеста в Министерство иностранных дел Австрии.

Напомним, в декабре в Киеве осквернили стелу Победы во Второй мировой войне неподалеку от торгово-развлекательного центра Украина.
Korrespondent
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