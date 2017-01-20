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19 января 17, 09:30
Китай призывает ООН запретить ядерное оружие
ядерный заряд,
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Лидер Китая Си Цзиньпин во время своего выступления в ООН призвал к полному запрету ядерного оружия

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что выступает за полный запрет ядерного оружия. Об этом сообщает South China Morning Post. "Ядерное вооружение должно быть полностью запрещено и со временем уничтожено, чтобы мир был свободен от ядерного оружия", — заявил Цзиньпин во время своего выступления в ООН в Женеве.

Избранный президент США Дональд Трамп в декабре 2016 года сообщил, что американское правительство должно "значительно усиливать и увеличивать свой ядерный потенциал" до тех пор, пока зарубежные страны не пересмотрят свое отношение к этому виду оружия.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.
Delo
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