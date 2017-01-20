Китай призывает ООН запретить ядерное оружие

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что выступает за полный запрет ядерного оружия. Об этом сообщает South China Morning Post. "Ядерное вооружение должно быть полностью запрещено и со временем уничтожено, чтобы мир был свободен от ядерного оружия", — заявил Цзиньпин во время своего выступления в ООН в Женеве.

Избранный президент США Дональд Трамп в декабре 2016 года сообщил, что американское правительство должно "значительно усиливать и увеличивать свой ядерный потенциал" до тех пор, пока зарубежные страны не пересмотрят свое отношение к этому виду оружия.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.



