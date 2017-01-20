Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.28
USD
27.44
RUB
0.46
EUR
29.25
USD
27.43
RUB
0.46
EUR
30.16
USD
28.29
RUB
0.48
Новости
Мир
19 января 17, 09:36
В Индии из-за тумана разбился школьный автобус с детьми
индия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Авария произошла в условиях плохой видимости.
Авария произошла в условиях плохой видимости.

Минимум 25 детей погибли и 40 получили ранения при столкновении школьного автобуса с грузовиком в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает издание India Samvad.

Авария произошла в округе Этах. Автобус вез детей в школу, но в густом тумане столкнулся с грузовиком, который перевозил картофель.

Полиция начала расследование инцидента, а также выясняет, почему дети ехали в школу в то время, когда все учебные заведения в штате должны были быть закрыты из-за холодов.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года в Индии погибли 146 человек при сходе 14 вагонов пасажирского поезда с рельсов возле города Пукраян.
Korrespondent
Ещё по теме:
Космический аппарат разбился при попытке сесть на Марс
Первые данные из самописца упавшего Ту-154
В Нью-Йорке поезд сошел с рельсов, 76 пострадавших - ФОТО 
Стрельба в Киеве: есть пострадавший
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Трамп непредсказуем даже для Путина
noimageСильное наводнение на Филиппинах, есть жертвы - Видео
noimageСпецслужбы США изучают перехваченные переговоры Трампа
noimageТрампа в Вашингтоне ждут непростые деньки
noimageПутинская пропаганда оказалась невероятно эффективной
Лента новостей
Загрузка...