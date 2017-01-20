Трамп запантетует слоган для президентской гонки 2020 года

Об этом сообщает газета The Washington Post.

"Сохраним Америку великой!", - цитируют СМИ высказывание Трампа. Также избранный президент США дал распоряжение зарегистрировать слоган.

В совю очередь, Трамп решил раскрыть идею лозунга журналистам спонтанно и тут же позвал в помещение, где проходил разговор, своего помощника, которому поручил запатентовать девиз в Бюро по патентам и торговым маркам США.

Кроме того, Трамп признался, что не хотел раскрывать идею нового слогана, однако именно уверенность в том, что за четыре года ему удастся сделать Америку великой, подтолкнула его на этот шаг.

Как сообщалось ранее, новоиспеченный глава американского государства поведал о том, как можно противодействовать неправдивой информацию.