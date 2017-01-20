Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.28
USD
27.44
RUB
0.46
EUR
29.25
USD
27.43
RUB
0.46
EUR
30.16
USD
28.29
RUB
0.48
Новости
Мир
19 января 17, 09:39
Трамп запантетует слоган для президентской гонки 2020 года
Трамп
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Новоизбранный президент США Дональд Трамп озвучил журналистам слоган для своей предвыборной кампании в 2020 году.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

"Сохраним Америку великой!", - цитируют СМИ высказывание Трампа. Также избранный президент США дал распоряжение зарегистрировать слоган.

В совю очередь, Трамп решил раскрыть идею лозунга журналистам спонтанно и тут же позвал в помещение, где проходил разговор, своего помощника, которому поручил запатентовать девиз в Бюро по патентам и торговым маркам США.

Кроме того, Трамп признался, что не хотел раскрывать идею нового слогана, однако именно уверенность в том, что за четыре года ему удастся сделать Америку великой, подтолкнула его на этот шаг.

Как сообщалось ранее, новоиспеченный глава американского государства поведал о том, как можно противодействовать неправдивой информацию.
URA-Inform
Ещё по теме:
Литва опасается вторжения РФ и строит заграждение
Deutsche Bank о вероятности отмены санкций против России
Антироссийское завещание Обамы
Китай призывает ООН запретить ядерное оружие
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Трамп непредсказуем даже для Путина
noimageСильное наводнение на Филиппинах, есть жертвы - Видео
noimageСпецслужбы США изучают перехваченные переговоры Трампа
noimageТрампа в Вашингтоне ждут непростые деньки
noimageПутинская пропаганда оказалась невероятно эффективной
Лента новостей
Загрузка...