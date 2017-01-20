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19 января 17, 11:27
Самолет в Японии застрял в снегу - ВИДЕО
Япония
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На острове Хоккайдо самолет с пассажирами скатился с полосы и застрял в снегу.

Инцидент произошел в аэропорту Новый Титосе в четверг утром, 19 января. Как передает телеканал NHK, руководство аэропорта временно закрыла одну из взлетно-посадочных полос.

По данным руководства на борту лайнера на момент инцидента находились 35 человек. К счастью никто из них не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, которая пытается освободить самолет из снега.

Напомним, сильные снегопады в Японии прошли и в минувшие выходные. Они стали причиной транспортных сбоев и человеческих жертв. За три дня из-за снегопадов в страна погибли семь человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Италии снежная лавина накрыла отель. На момент происшествия в здании находилось 20 гостей, а также персонал отеля.
URA-Inform
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