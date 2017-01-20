Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.28
USD
27.44
RUB
0.46
EUR
29.25
USD
27.43
RUB
0.46
EUR
30.16
USD
28.29
RUB
0.48
Новости
Мир
19 января 17, 11:28
Ассанж все равно отказался от экстрадиции в США
Ассанж
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от экстрадиции в США, так как американские власти не помиловали его информатора Челси Мэннинг.   

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на адвокатов Ассанжа.

Отмечается, что Ассанж в сентябре 2016 года говорил о готовности к экстрадиции в США только в случае, если президент помилует Мэннинг. Под этим он имел в виду немедленное помилование аналитика.

"Нет никаких сомнений в том, что президент Обама сделал не то, что Ассанж просил", - подчеркнул защитник главы WikiLeaks Барри Поллак.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее  Джулиан Ассанж обвинил администрацию Барака Обамы против российских хакеров, якобы повлиявших на исход выборов президента США, являются попытками обесценить победу Дональда Трампа.
URA-Inform
Ещё по теме:
Ассанж раскрывает секреты Запада в угоду России
Ассанжу отключили интернет в Эквадоре из-за Клинтон
Time: Читатели определили человека года
Time должен был назвать "человеком года" не Трампа, а Путина
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Трамп непредсказуем даже для Путина
noimageСильное наводнение на Филиппинах, есть жертвы - Видео
noimageСпецслужбы США изучают перехваченные переговоры Трампа
noimageТрампа в Вашингтоне ждут непростые деньки
noimageПутинская пропаганда оказалась невероятно эффективной
Лента новостей
Загрузка...