Ассанж все равно отказался от экстрадиции в США

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на адвокатов Ассанжа.

Отмечается, что Ассанж в сентябре 2016 года говорил о готовности к экстрадиции в США только в случае, если президент помилует Мэннинг. Под этим он имел в виду немедленное помилование аналитика.

"Нет никаких сомнений в том, что президент Обама сделал не то, что Ассанж просил", - подчеркнул защитник главы WikiLeaks Барри Поллак.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Джулиан Ассанж обвинил администрацию Барака Обамы против российских хакеров, якобы повлиявших на исход выборов президента США, являются попытками обесценить победу Дональда Трампа.