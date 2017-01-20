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19 января 17, 14:39
ЦРУ рассекретило 11 тысяч документов об Украине
ЦРУ
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Все документы разделены на коллекции по темам
Центральное разведывательное управление США открыло доступ к части своего архива. В частности, там есть документы об Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как пишет издание ain.ua по запросу "Украина" поиск на сайте выдает более чем в 11 000 рассекреченных документов.



В общем рассекреченные примерно 930 тысяч документов более чем на 12 млн страниц – это наработки ЦРУ с момента основания и до середины 1990-х годов.
Все документы разделены на коллекции по темам: холодная война, Вьетнам, берлинский туннель, корейская война, самолет-разведчик U-2 и т.п.

Как сообщалось ранее, Центральное разведывательное управление США выложило в онлайн 775 тысяч документов на 13 млн страниц рассекреченных президентским указом Билла Клинтона от 1995 года.

В архиве содержится информация о деятельности ЦРУ во время холодной войны, вьетнамского и корейского конфликтов. Также в базе можно найти данные о проектах агентства по исследованию НЛО и телепатических возможностей человека.

Источник: segodnya.ua
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