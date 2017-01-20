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19 января 17, 14:44
В Барселоне задержан российский хакер, которого требует ФБР
ФБР
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На прошлой неделе Гражданская Гвардия задержала в барселонском аэропорту Эль-Прат 31-летнего российского программиста Станислава Лисова, обвиняемого в "хакерских" действиях.

"На прошлой неделе Гражданская Гвардия задержала в барселонском аэропорту Эль-Прат российского программиста, обвиняемого в "хакерских" действиях. Его выдачи требуют спецслужбы США и Интерпол", - пишет корреспондент El Mundo Хавьер Омс. "Как подтвердили источники, осведомленные о расследовании, арестованный обвиняется в информационном пиратстве и мошенничестве", - говорится в статье.

"Источники утверждают, что арестованный - 31-летний Станислав Лисов, прибывший в столицу Каталонии в сопровождении своей жены", - говорится в статье. По данным издания, его арестовали 13 января.

Официальные источники в Гражданской Гвардии подтвердили газете факт задержания и наличие ордера на экстрадицию в США. "Пока он находится под стражей в тюрьме в Каталонии в ожидании того, что суд Национальной судебной коллегии, разбирающий его дело, одобрит его выдачу США", - говорится в статье.
Inopressa
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