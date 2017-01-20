Спецслужбы ФРГ потеряли след трех потенциальных террористов

В настоящее время немецким спецслужбам неизвестно местонахождение трех потенциальных террористов. Об этом, как сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на депутата СДПГ Буркхарда Лишку, заявил глава Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA) Хольгер Мюнх на закрытом заседании Комиссии Бундестага по внутренним делам.

Всего же в Германии на свободе находятся около 200 потенциально опасных исламистов. Как отметил присутствовавший на заседании депутат партии ХСС Штефан Майер, "больше трети этих исламистов находятся в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, еще несколько десятков - в Берлине". Берлинский террорист Анис Амри, как напоминает издание, находился преимущественно в этих регионах.

Более того, министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер признал, что "всех мер немецких спецслужб оказалось недостаточно для того, чтобы остановить Амри и предотвратить теракт".

В настоящее время, как добавляет Sueddeutsche Zeitung, рабочая группа в Общем координационном центре по борьбе с терроризмом планирует заново проверить всех потенциальных террористов и принять решение, что с ними делать в дальнейшем. К примеру, глава немецкого МВД хочет при помощи нового закона упростить процедуру помещения потенциально опасных исламистов под депортационный арест, а также улучшить контроль над ними и существенно ограничить выдачу им разрешений на пребывание в Германии.