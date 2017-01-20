Инаугурация Трампа - пора продавать российские активы

"Покупайте российские активы в день избрания Дональда Трампа - продавайте в день инаугурации", - пишет Ксения Галушко в статье для Bloomberg.

"Таков посыл некоторых инвесторов, получивших крупнейшие в мире доходы от так называемых "торгов крепкой мужской дружбы", вызванных обещанием Трампа наладить отношения с Владимиром Путиным. По мере того как его президентство становится реальностью, фондовые менеджеры из Schroder Investment Management и RAM Capital подумывают о сокращении этих активов, если не будет доказательств, что Трамп предпримет конкретные шаги для налаживания испорченных отношений с Кремлем, включая снятие санкций", - говорится в статье.

Автор приводит обзор того, что собираются делать крупнейшие фондовые менеджеры со своими российскими активами после инаугурации.

Инвесторы могут получить выгоду от российских долговых обязательств после инаугурации, "потому что мы быстро подошли к этому моменту, а затем нужно ждать реализации, а это не произойдет за одну ночь", считает Джим Баррино, фондовый менеджер Schroder (Нью-Йорк).

"Образец тактики таков: покупать в день избрания Трампа, только чтобы продать после его инаугурации. Если мы не увидим значительного прогресса после инаугурации, это реальная возможность зафиксировать прибыль", - считает Янник Нод, начальник отдела долгового рынка в Banque Audi (Женева).

"Трамп, кажется, человек непредсказуемый, так что прогнозы здесь бессмысленны. Снятие санкций может быть сложным, поскольку Трампу понадобится убедить в необходимости этого, прежде всего, Республиканскую партию. Ожидание фиксации прибыли после инаугурации будет присутствовать на всех рынках, а не только в России", - считает Огедай Топкулар, старший партнер RAM Capital (Женева).