Россия прекратит повышения выплат дивидендов госкомпаниями

"Россия готовится отказаться от многолетних попыток добиться от государственных компаний выплаты более высоких дивидендов, фактически признав поражение, так как планы правительства столкнулись с резким отпором со стороны некоторых корпоративных гигантов", - пишет Bloomberg.

Правительство планирует сократить размер минимальных выплат до 25% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности, что ближе к ситуации, предшествовавшей увеличению выплат до 50% в прошлом году, по словам двух чиновников, ознакомленных с предварительными планами. Власти продолжат добиваться более высоких выплат от некоторых компаний, по словам одного из источников, передают корреспонденты.

Усиленные поиски средств для того, чтобы пережить огромный спад цен на нефть, позади, и теперь, когда государственные финансы стабилизируются после сделки по урезанию глобальной добычи нефти, заключенной в конце прошлого года, правительство меняет тактику, говорится в статье.