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19 января 17, 17:20
В Израиле найдены руины крепости времен царя Соломона -Фото
израиль,флаг,израиля
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Археологи обнаружили остатки крепости и фортификационных сооружений времен иудейского царя Соломона (10 век до н.э.) в долине Тимна (Израиль).

Об этом сообщает International Business Times.

Отметим, что остатки крепости обнаружены на месте древнего лагеря горняков, которые добывали медную руду.

"Во времена царя Соломона, медь была очень ценным товаром и пользовалась огромным спросом. По этой причине из-за владения копями нередко возникали вооруженные конфликты", - говорится в сообщении.

Кроме того, именно в этой местности происходило одно из сражений царя Соломона в пустыне, описанное в Библии.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", грузинские археологи обнаружили неизвестное ранее городище античной эпохи и курган бронзового века. 
URA-Inform
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