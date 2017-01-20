В Израиле найдены руины крепости времен царя Соломона -Фото

Об этом сообщает International Business Times.

Отметим, что остатки крепости обнаружены на месте древнего лагеря горняков, которые добывали медную руду.

"Во времена царя Соломона, медь была очень ценным товаром и пользовалась огромным спросом. По этой причине из-за владения копями нередко возникали вооруженные конфликты", - говорится в сообщении.

Кроме того, именно в этой местности происходило одно из сражений царя Соломона в пустыне, описанное в Библии.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", грузинские археологи обнаружили неизвестное ранее городище античной эпохи и курган бронзового века.