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19 января 17, 19:39
В столице Ирана обрушился 17-этажный небоскреб (ФОТО, ВИДЕО)
Небоскреб
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По мнению местных чиновников, под обломками могут находиться от 50 до 100 человек
Сегодня, 19 января, около 09:30 по киевскому времени в столице Ирана упал один из старейших небоскребов города. 

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Здание обрушилось после того, как там произошел пожар. 

Во время падения небоскреба погибли 30 пожарных, сообщил государственный канал Press TV. 











По данным другого местного канала IRNA, пострадали еще 45 спасателей.


Пожар в здании в центре Тегерана начался утром, причем, со слов сотрудников офисных помещений, для возгорания "не было очевидной причины".



Пожарные несколько часов пытались потушить огонь, в то время как правоохранители сдерживали владельцев офисов, магазинов и других граждан, которые порывались забрать свои ценности в помещениях небоскреба.


Как видно на видео, 17-этажное постройки 1960-х годов здание упало за секунды.



Источник: neskuchno-news 
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