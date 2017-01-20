В столице Ирана обрушился 17-этажный небоскреб (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 19 января, около 09:30 по киевскому времени в столице Ирана упал один из старейших небоскребов города.





Об этом сообщает агентство Associated Press.





Здание обрушилось после того, как там произошел пожар.





Во время падения небоскреба погибли 30 пожарных, сообщил государственный канал Press TV.













































По данным другого местного канала IRNA, пострадали еще 45 спасателей.



