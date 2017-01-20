В Вашингтоне началась инаугурационная программа (18 ФОТО)

В первой половине дня Трамп вместе со своим вице-президентом Майклом Пенсом возложил венок погибшим американским солдатам.





Вечером избранный президент появился на концерте возле мемориала Линкольна. Сначала он был вместе со зрителями, а позже выступил с короткой речью.





В Нью-Йорке в это время на улицы вышли тысячи людей, которые считают, что Трамп не должен быть президентом США.













Присяга 45-го президента Дональда Трампа состоится в пятницу, 20 января. Вместе с Пенсом он принесет присягу и официально вступит в должности. Традиционно, церемония состоится в Капитолии.





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