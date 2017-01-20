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20 января 17, 09:12
В Вашингтоне началась инаугурационная программа (18 ФОТО)
Трамп
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Трамп с женой Меланией прибыл в Вашигтон, побывал на официальных мероприятиях и выступил перед людьми, которые собрались на инаугурацию.
В первой половине дня Трамп вместе со своим вице-президентом Майклом Пенсом возложил венок погибшим американским солдатам.  

Вечером избранный президент появился на концерте возле мемориала Линкольна. Сначала он был вместе со зрителями, а позже выступил с короткой речью. 

В Нью-Йорке в это время на улицы вышли тысячи людей, которые считают, что Трамп не должен быть президентом США.



Присяга 45-го президента Дональда Трампа состоится в пятницу, 20 января. Вместе с Пенсом он принесет присягу и официально вступит в должности. Традиционно, церемония состоится в Капитолии. 





Источник: news.liga.net
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