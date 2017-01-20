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20 января 17, 09:23
Полиция не считает наезд на пешеходов в Мельбурне терактом
Мельбурн
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Инцидент с наездом на пешеходов в австралийском городе Мельбурне не был терактом.

Об этом заявил один из руководителей полиции города Стюарт Бэйтсон, передает BBC.

Как сообщается, водитель автомобиля ранее был замечен на станции метро, где поругался со своим братом и случайно нанес ему удар ножом. После этого он сел за руль. За рулем мужчина все время что-то выкрикивал и махал полицейским, которые пытались остановить автомобиль.

В свою очередь, злоумышленник вскоре был арестован и ситуация сейчас находится под контролем. 

Также по мнению полиции, наезд на пешеходов был связан с резней на юго-востоке Мельбурна утром в пятницу. Кроме того, полиция считает, что водитель "намеренно въехал в толпу".

Напомним, как сообщал ране "Ура-Информ",  Мельбурне автомобиль врезался в толпу пешеходов, погибли три человека. 
URA-Inform
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