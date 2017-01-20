Полиция не считает наезд на пешеходов в Мельбурне терактом

Об этом заявил один из руководителей полиции города Стюарт Бэйтсон, передает BBC.

Как сообщается, водитель автомобиля ранее был замечен на станции метро, где поругался со своим братом и случайно нанес ему удар ножом. После этого он сел за руль. За рулем мужчина все время что-то выкрикивал и махал полицейским, которые пытались остановить автомобиль.

В свою очередь, злоумышленник вскоре был арестован и ситуация сейчас находится под контролем.

Также по мнению полиции, наезд на пешеходов был связан с резней на юго-востоке Мельбурна утром в пятницу. Кроме того, полиция считает, что водитель "намеренно въехал в толпу".

Напомним, как сообщал ране "Ура-Информ", Мельбурне автомобиль врезался в толпу пешеходов, погибли три человека.