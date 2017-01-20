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20 января 17, 09:30
В Лондоне в Темзе найдены бомбы времен Второй мировой (ФОТО)
Темза
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В Лондоне в реке Темзе обнаружили бомбы времени Второй мировой войны. Два важнейших моста столицы Великобритании были закрыты после сообщения о находке.

Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, в полицию поступило сообщение, что в реке местные жители обнаружили подозрительные боэприпасы, предположительно, времен Второй мировой войны. 


В совю очередь, правоохранители перекрыли движение на дорогах в районе места нахождения бомб, в частности полосы в северном направлении моста Ватерлоу. Также был полностью перекрыт Вестминстерский мост возле здания парламента и закрыта ближайшая станция метро "Вестминстер".


На данный момент саперы проводят исследование обнаруженных взрывных устройств.


Как сообщал ранее "Ура-Информ", в Германии в воскресенье взрывотехники нашли и обезвредили крупную авиационную бомбу. 
URA-Inform
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