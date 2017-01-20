В Лондоне в Темзе найдены бомбы времен Второй мировой (ФОТО)

Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, в полицию поступило сообщение, что в реке местные жители обнаружили подозрительные боэприпасы, предположительно, времен Второй мировой войны.





В совю очередь, правоохранители перекрыли движение на дорогах в районе места нахождения бомб, в частности полосы в северном направлении моста Ватерлоу. Также был полностью перекрыт Вестминстерский мост возле здания парламента и закрыта ближайшая станция метро "Вестминстер".





На данный момент саперы проводят исследование обнаруженных взрывных устройств.





Как сообщал ранее "Ура-Информ", в Германии в воскресенье взрывотехники нашли и обезвредили крупную авиационную бомбу.