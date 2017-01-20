США заявили об уничтожении в Сирии двух лидеров "Аль-Каиды"

Один из лидеров террористической организации "Аль-Каида" был уничтожен в результате авиаудара Вооруженных сил США в Сирии. Эту информацию подтвердил официальный представитель Пентагона Питер Кук, говорится в сообщении на официальном сайте оборонного ведомства.

Из сообщения следует, что 17 января авиация США нанесла удар в районе провинции Идлиб на северо-западе Сирии, в результате которого был смертельно ранен выходец из Туниса Мохаммад Хабиб Буссадун аль-Туниси.

По данным американских властей, боевик отвечал за "внешние операции" террористической организации и был связан с некоторыми атаками на вооруженные объекты западных стран.

Пресс-секретарь Пентагона сообщил о еще одном убитом главаре "Аль-Каиды" Абд аль-Джалиль Аль-Муслими в ходе авианалета ВВС США 12 января на город Серакаб в провинции Идлиб.

Кук отметил, что уничтожение Муслими нанесло невосполнимый урон Аль-Каиде, и добавил, что Соединенные Штаты будут продолжать принимать меры, чтобы полностью уничтожить террористов в Сирии.

Ранее сообщалось, что в результате авиаударов США по позициям террористической организации "Исламское государство" в Ливии уничтожены более 80 боевиков.